El brasileño Fabio Carille, entrenador del Damac, expresó su gran enfado tras la sorprendente derrota por 3-0 ante el Al-Ahli este sábado por la tarde, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales, y afirmó que los dos goles encajados en los primeros seis minutos se debieron a errores que, en teoría, su equipo debería haber entrenado continuamente.

El «Caballero del Sur» se queda con 22 puntos en el puesto 15 de la clasificación de la Liga Roshen, mientras que el Al-Ahli alcanza los 65 puntos y se sitúa provisionalmente en segunda posición.

Carille señaló en declaraciones durante la rueda de prensa que su equipo encajó dos goles en solo dos minutos, algo que calificó de impactante ante un equipo de la talla del Al-Ahli, lo que afectó al desarrollo del encuentro desde el principio.

Carille añadió que los goles encajados por el equipo se produjeron tal y como se había señalado en los entrenamientos previos al partido, lo que refleja la necesidad de replantearse la aplicación de las estrategias defensivas y revisar el rendimiento individual y colectivo de los jugadores en los próximos encuentros.

El entrenador concluyó su intervención subrayando que al equipo aún le quedan siete partidos decisivos en la liga, señalando que se esforzará al máximo para lograr los mejores resultados posibles en cada encuentro, y haciendo hincapié en la importancia de la concentración y el trabajo duro para corregir los errores y recuperar el equilibrio antes de que termine la temporada.