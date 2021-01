La lesión que haría que Cristian Pavón deba quedarse en Boca

El delantero había hablado con Russo para poder emigrar, pero el cuerpo médico detectó una lesión en un tobillo y tendrá que ser operado.

Días complicados son los que atraviesa Cristian Pavón en su regreso a Boca: no hizo uso de la opción de compra, su préstamo venció formalmente el 31 de diciembre, regresó a , no pudo sumarse al plantel de Boca para la semifinal de la y hasta recibió una grave denuncia por abuso sexual. Pero eso no fue todo: una lesión complicaría sus planes de emigrar.

Hace algunos días, Kichan le comunicó a la dirigencia y a Miguel Russo que quería salir del club, a la espera de una oferta. Mientras tanto, comenzó a entrenarse con la reserva junto a Agustín Almendra, a la espera del plantel profesional, que volverá el 27. Pero los médicos, al observar ciertas dificultades para los trabajos, realizaron estudios y le comunicaron que padece una fibrosis en uno de sus tobillos, por lo cual deberá ser operado.

Los plazos de rehabilitación de esas intervenciones son de dos meses, razón por la cual debería quedarse en el club a completarla, pero a su vez se perdería gran parte de la Copa Diego Maradona, si el DT decidiera tenerlo en cuenta. Por ese motivo, no se descarta que el futbolista postergue el paso por el quirófano y se recupere con kinesiología para poder irse de todos modos, con aviso al club comprador.