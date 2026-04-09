La lesión de la estrella marroquí preocupa a Wahbi antes del Mundial

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha recibido una noticia preocupante: uno de los jugadores de los Leones se someterá a una intervención quirúrgica.

Marruecos se prepara para la fase final del Mundial, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

El jugador marroquí Zakaria Aboukhal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha.

El Torino informó que la intervención, realizada en Ámsterdam por el doctor Bas Pijnenburg, contó con la presencia de su cuerpo médico.

La web del Torino añade que el jugador ya ha iniciado la rehabilitación y que el tiempo de recuperación se precisará en las próximas semanas.

La lesión preocupa al seleccionador Walid Regragui, que preparará a Marruecos para el Mundial.



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El sorteo del Mundial colocó a Marruecos en el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití.

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