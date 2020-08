La Lazio carga contra David Silva: "Respeto al jugador, pero no al hombre"

El director deportivo de la Lazio arremete contra el canario por escoger la Real Sociedad y no la Lazio de Roma

Sin duda, ha sido uno de los grandes "bombazos" del mercado de fichajes: David Silva jugará en la Real Sociedad. En un alarde de discreción y sin hacer prácticamente ruido, el cuadro vasco ató la contratación del canario, cerrando un fichaje 'relámpago'. Sin embargo, la noticia no ha caído bien en . En concreto, en el seno de la de , que durante semanas peleó su fichaje, sin éxito.

El cuadro romano, que llegó a ofrecer 3 temporadas a David Silva con un salario de 3 "kilos" por temporada, ha reaccionado al fichaje del canario por la de manera visceral. A través de un comunicado oficial de la entidad, Igli Tare, director deportivo del cuadro celeste, ha hecho unas durísimas declaraciones contra el ya jugador realista: "Me enteré del traspaso de David Silva a la Real Sociedad. Tengo un gran respeto por el jugador, pero no por el hombre", ha asegurado.

En la Lazio ha sentado fatal el habr estado muy cerca de concretarel fichaje de Silva, que llegaba libre tras desvincularse del City. El acuerdo estuvo muy cerca, pero no se cerró y en las últimas horas, Silva decidió rechazar a la entidad romana y firmó por la Real para volver a .

El padre de Silva, categórico

En declaraciones a 'Radio Marca' San Sebastián, David Jiménez, el padre de Silva, comentó: “Cada uno puede decir lo que quiera, la Lazio habló con su representante, no con David, por eso no entiendo porqué lo nombran como persona, no tenía un compromiso cerrado con la Lazio y hay otros equipos como la Real que también han hablado con él”, zanjó.

David Silva jugará en la Real Sociedad

Sorpresa en la Real Sociedad. El cuadro de Donosti ha firmado contra todo pronóstico a David Silva, que llega libre procedente del , donde ha estado una década, desde el 2010, cuando se fue del en dirección Manchester.

El canario, que se despidió hace unas horas de la afición 'citizen', coge el dorsal 21, su número habitual, tras la marcha de Odegaard, quien lo dejó vació con su regreso al . El medio firma por dos temporadas, hasta 2022 en uno de los fichajes más inesperados del verano.