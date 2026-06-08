La KNVB aclaró las consecuencias de la tarjeta roja que Guus Til recibió en el amistoso Holanda-Uzbekistán (2-1). El centrocampista del PSV fue expulsado en los últimos minutos por una desafortunada mano.

Ingresó tras el descanso por Frenkie de Jong y, en los últimos minutos, el balón impactó en su mano. El árbitro dejó seguir el juego, pero tras la intervención del VAR consideró que había sido una clara ocasión de gol perdida y le mostró la roja directa.

Tras el partido, se temió que Til se perdiera el debut mundialista ante Japón.

Sin embargo, la KNVB ha confirmado a ESPN que Til solo cumplirá un partido de suspensión en encuentros amistosos, pues una roja en un duelo no oficial solo acarrea sanción en partidos oficiales en caso de conducta grave.

Así que Ronald Koeman podrá convocarlo para el debut mundialista. Til cumplirá su suspensión en el siguiente amistoso.