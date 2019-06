La Juventus toma la delantera por De Ligt con una oferta de 15 millones de sueldo

El club italiano habría superado las ofertas del PSG y entraría en la recta final de la carrera con las mejores opciones para llevarse al central

El culebrón de Matthijs de Ligt terminará pronto, porque tampoco tiene mucho sentido alargarlo en el mercado, pero no se puede dudar de que haya sido intenso. El jugador ha pasado de estar seguro en el Barcelona a mirar a París para, finalmente, apuntar a la como destino más probable. Todos los grandes equipos de Europa se han interesado en él y le han seguido, pero estos tres han sido los más insistentes. Ahora mismo, y según el diario holandés Telegraaf, son los turineses los que tienen mejores opciones.

El equipo de Cristiano Ronaldo oferecería alrededor de 70 millones de euros al , una cifra similar a la que ponía el . Era el precio del futbolista y cualquier club asumía que sin poner eso no conseguiría al jugador. La parte más difícil de esta negociación, en todo caso, era convencer al jugador. No solo con el proyecto, también con el salario. El Barcelona, en primavera, creyó haber llegado a un acuerdo final con él, pero cuando terminó la temporada las dudas aumentaron ante la petició del jugador de cobrar más, algo a lo que el Barça no estaba dispuesto y que, si finalmente se confirma, será el principal motivo por el que no han logrado fichar a un futbolista que era un fichaje estratégico para la entidad.

De Ligt, según el rotativo neerlandés, habitualmente bien conectado con las interioridades del Ajax, cobraría entre 15 y 20 millones de euros en la 'vecchia signora', un sueldo de categoría mundial para un jugador que solo tene 19 años. La Juventus, con Cristiano a la cabeza, asegura al defensa un proyecto deportivo estable y poderoso. Ha ganado el Calcio las ocho últimas temporadas y en los últimos cinco años ha llegado dos veces a la final de Champions. En ambas ocasiones el equipo italiano se quedo corto en su intento de ganar el ansiado título, y es por eso por lo que siguen aumentando la inversión cada verano para cazar el trofeo mayor.

El central se ha pasado las últimas semanas de vacaciones, mientras las ofertas para hacerse con sus servicios crecían. La Juventus, según las últimas informaciones, ha superado la oferta del . Y ambos estarían por delante del Barcelona, que perdería así uno de sus objetivos claves de este mercado estival.