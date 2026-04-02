La joya del Como: Nico Paz y el regreso del arte técnico a la Serie A

Cuando piensas en jugadores con talento natural, ¿en qué momento te viene a la mente Nico Paz?

La mayoría mencionaría, como es lógico, a Rayan Cherki, Lamine Yamal, Michael Olise, Désiré Doué, Vinícius Júnior o Cole Palmer. Tras años de un fútbol cada vez más estructurado y basado en sistemas, por fin estamos asistiendo al regreso de jugadores que parecen artistas, jugadores que nos recuerdan por qué nos enamoramos de este deporte.

Este cambio no es casual. El auge del marcaje individual agresivo y de los sistemas de presión alta ha cambiado las exigencias del juego ofensivo. Romper estas estructuras a menudo requiere más brillantez técnica individual que combinaciones ensayadas o sobrepoblaciones posicionales. Como resultado, estamos entrando en una fase en la que la calidad técnica no es solo estética, sino necesaria.

Lo que hace que esta nueva generación sea aún más fascinante es que combina el talento con el rendimiento. La creatividad ya no está separada de la eficacia.

Nico Paz ha pasado bastante desapercibido en los últimos dos años, pero esta temporada ha dado un paso adelante significativo. Desempeñando un papel clave en el ascenso del Como, se está convirtiendo en uno de los perfiles más interesantes de la Serie A.





Nico Paz, temporada 2025-26: talento y rendimiento

Muchas de las mejores actuaciones del Como esta temporada se han debido a la capacidad de Nico Paz para llevar la batuta. Una de las primeras en destacar fue contra la Lazio, donde asistió en el primer gol con una jugada individual brillante antes de marcar de falta para sentenciar la victoria, una actuación que marcó inmediatamente el tono de su temporada.

Su mapa de acciones ofensivas refleja claramente esa influencia.

Dream Databall

Acción ofensiva actual de Nico Paz en la temporada 2025-26

El volumen por sí solo ya destaca, pero lo más importante es que muestra a un jugador con verdadera libertad. Paz no se limita a una sola zona. Se mueve por todo el último tercio del campo, aunque tiene una clara tendencia a desplazarse hacia el espacio medio derecho, donde puede combinar, llevar el balón y disparar.

Con 10 goles y 6 asistencias en juego abierto, se trata de un rendimiento de élite para un jugador aún en desarrollo, especialmente dentro de un equipo que compite por puestos europeos. No se trata solo de talento, sino de resultados.

Sin embargo, hay cuestiones interesantes bajo la superficie. Paz está rindiendo por encima de su xG, lo que plantea la habitual pregunta sobre la sostenibilidad. ¿Se trata de una racha de buena suerte o refleja una auténtica calidad en el disparo?

El perfil de disparo ofrece algunas pistas. Realiza un número relativamente alto de intentos desde lejos, lo que puede inflar la varianza, pero también participa constantemente en jugadas que conducen a ocasiones de gran calidad. Ese equilibrio entre volumen y participación en fases de ataque sólidas sugiere que no se trata de un rendimiento puramente insostenible.

Y lo que es más importante, dispara con frecuencia y con determinación, lo que suele ser un indicador positivo de su rendimiento a largo plazo.

Lo que hace que Paz resulte especialmente atractivo es que combina esta producción con un estilo propio. No solo es eficaz, sino también expresivo.

En muchos sentidos, parece un regreso a una época anterior de la Serie A, cuando los equipos de élite se construían en torno a números 10 dotados técnicamente. Jugadores a los que se les daba responsabilidad creativa en lugar de estrictas limitaciones posicionales.

Ese perfil ha ido desapareciendo gradualmente con el auge de los sistemas de tres defensas y el declive de los creadores de juego centrales tradicionales. Paulo Dybala fue posiblemente uno de los últimos ejemplos destacados en la liga, e incluso su papel se volvió más difícil de mantener dentro de las estructuras tácticas en evolución.

Paz, sin embargo, sugiere que aún puede haber espacio para este tipo de jugador. No como un lujo, sino como una solución funcional a los sistemas defensivos modernos.

Jugadores similares

Para comprender mejor el perfil de Nico Paz, analicé sus datos de Wyscout e identifiqué jugadores comparables en las cinco principales ligas. Los filtros eran sencillos: menores de 23 años, zurdos y que desempeñaran funciones creativas en ataque.

Esto da como resultado un grupo especialmente interesante.

Dream Databall

Jugadores zurdos menores de 23 años con un perfil similar de las principales ligas

Nombres como Arda Güler, Cole Palmer, Matías Soulé, Lamine Yamal y Maghnes Akliouche llaman inmediatamente la atención. Aunque sus contextos difieren, comparten rasgos clave con Paz: seguridad técnica, responsabilidad creativa y la capacidad de combinar el talento natural con la eficacia.

Lo que llama la atención es el nivel de talento de este grupo. No se trata solo de comparaciones estilísticas, sino que son algunos de los jóvenes delanteros más prometedores del fútbol europeo en este momento.

Güler representa la creatividad controlada, brillando entre líneas con una base técnica refinada. Palmer combina la eficiencia con la improvisación y ya ha traducido su juego en resultados de élite. Soulé ofrece verticalidad y tiene una fuerte intención ofensiva, especialmente en las fases de transición. Yamal ya está redefiniendo las expectativas a su edad, combinando la imprevisibilidad con la toma de decisiones. Akliouche, por su parte, lleva tiempo siendo uno de los creadores más elegantes de la Ligue 1, haciendo avanzar el juego de forma constante en espacios reducidos.





Entonces, ¿dónde encaja Nico Paz dentro de este grupo?

Lo que le distingue ligeramente es su equilibrio entre libertad y participación. En comparación con algunos de estos jugadores, que desempeñan funciones más estructuradas o ocupan posiciones más abiertas, Paz parece más omnipresente. Su mapa de movimientos refleja a un jugador que participa constantemente en las jugadas de ataque, en lugar de uno que espera su momento en zonas aisladas.

En términos de rendimiento, ya es competitivo. En cuanto a impacto estilístico, pertenece a este nivel.

La cuestión no es tanto si encaja entre ellos, sino más bien cuál es su techo máximo en relación con un grupo que ya incluye a algunas de las jóvenes estrellas más consolidadas de Europa.

Conclusión

La trayectoria de Nico Paz se está acelerando. Su primer gol internacional es otro hito de un jugador que va consolidando tanto su reputación como su responsabilidad, y un puesto en la próxima selección para el Mundial parece ahora un objetivo realista más que una ambición lejana. Si a eso le sumamos el premio al Mejor Jugador Joven de la Temporada y múltiples reconocimientos como Jugador del Mes, su perfil se vuelve difícil de ignorar.

Más allá de las cifras y los galardones, hay una verdad más simple. Paz es uno de los pocos jugadores de la Serie A a los que elegirías ver activamente. No solo por su eficacia, sino por su expresión. En una liga definida por la estructura y el control, aporta imprevisibilidad sin sacrificar el rendimiento.

Ese equilibrio es lo que hace que su próximo paso sea tan importante.

Su fichaje por el Real Madrid parece cada vez más probable, pero plantea algunas cuestiones válidas. El Madrid ya cuenta con jugadores que ocupan posiciones creativas similares, y la competencia por esos puestos es intensa. El riesgo no radica en la calidad, sino en el contexto. Hemos visto a perfiles con talento tener dificultades para encontrar continuidad en situaciones similares, sobre todo cuando los minutos de juego para su desarrollo son irregulares.

Desde una perspectiva puramente de desarrollo, permanecer en la Serie A, donde es pieza clave de un proyecto y tiene garantizada la responsabilidad, podría ofrecerle un camino más claro hacia el perfeccionamiento y el crecimiento sostenido. Una o dos temporadas más como pieza clave podrían elevarlo de ser un talento prometedor a convertirse en un líder ofensivo completo.

Al mismo tiempo, los jugadores de élite se sienten atraídos, en última instancia, por entornos de élite. Si se gestiona correctamente, un fichaje por el Madrid podría acelerar su techo de rendimiento, exponerlo a mayores exigencias tácticas y técnicas, y aumentar su valor a largo plazo tanto en el campo como en el mercado.

Lo que está claro es esto: Nico Paz ya no es una promesa a seguir. Ya está rindiendo, ya está influyendo en los partidos y ya pertenece a una categoría de jugadores capaces de decidir los encuentros tanto por su habilidad como por su toma de decisiones.

La única pregunta que queda no es si llegará a la cima, sino con qué rapidez y en qué entorno decide hacerlo.







