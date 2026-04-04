La joya de Palmeiras se acerca a Madrid... ¿Quién es el joven que ha llamado la atención de Pérez?

El nombre de Eduardo Conceição, la prometedora joven promesa brasileña del Palmeiras, ha comenzado a llamar la atención de los grandes clubes europeos, entre los que destaca el Real Madrid, que ve en él a una nueva estrella en ciernes que sigue los pasos de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.

El jugador, que no ha cumplido aún los 16 años, goza de gran admiración en los pasillos del club blanco, donde informes de la prensa española confirman que la directiva de Florentino Pérez lo sigue de cerca, dado que su perfil encaja con la política de fichajes que el club lleva años aplicando, basada en fichar a promesas brasileñas antes de que alcancen el estrellato internacional.

Consesão es un extremo izquierdo por naturaleza, que destaca por su gran habilidad, velocidad y fuerza física, ya que mide 1,80 metros y es conocido por su capacidad para regatear y en el uno contra uno.

A pesar de su corta edad, ha demostrado su superioridad sobre sus compañeros, ya que jugó con la selección brasileña sub-17 con 15 años y actualmente forma parte de la sub-20, lo que refleja su rápido desarrollo y la confianza de los entrenadores en su potencial.

Los observadores consideran que el jugador posee las características ideales para el estilo del Real Madrid, especialmente en los contraataques y en el aprovechamiento de los espacios, ya que se mueve con soltura por las bandas y muestra una gran flexibilidad táctica, lo que lo convierte en una opción atractiva para un equipo que adolece de carencias en la banda derecha.

A pesar del creciente interés del club español, el traspaso de Conceição a Europa no será posible hasta que cumpla los 18 años, de acuerdo con el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el mismo camino que siguió su compatriota Endrick antes de fichar por el Real Madrid.

Jonny Calafat, jefe del departamento de ojeadores del Real Madrid, es uno de los principales impulsores de la idea de fichar al jugador, ya que ve en él una prolongación del éxito del club a la hora de descubrir talentos brasileños que posteriormente se convirtieron en estrellas mundiales.

Por su parte, Conceição sigue desarrollándose con tranquilidad en el Palmeiras, manteniendo la concentración lejos del ruido, en un momento en el que aumenta la competencia entre los grandes clubes europeos que buscan hacerse con sus servicios, en una carrera que parece que será uno de los temas más destacados del mercado de fichajes en los próximos años.