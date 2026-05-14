La joven promesa Ilai Grootfaam (Feyenoord) lanza una pulla a su antiguo club, el Ajax: «Tomé una decisión...»

Ilai Grootfaam volvió a dar que hablar en Instagram. El joven talento de Zelanda, que a menudo lanza pullas a su exequipo, el Ajax, celebró el martes el título nacional con el Feyenoord Sub-17.

El equipo se proclamó campeón de Holanda por tercera vez consecutiva tras ganar 4-1 al Sparta, con un gol y una asistencia de Grootfaam.

Tras el partido, Grootfaam adelantó su próxima publicación en Instagram Stories. Su compañero Adam dos Santos Sebastião, antes vinculado con un delicado traspaso al Ajax, echó más leña al fuego: «¡Jajajaja, que el otro bando se calle un momento, por favor!». El Ajax Sub-17 ocupa un decepcionante sexto puesto, por debajo de NAC y Sparta.

El miércoles publicó: «Tomé una decisión y me convertí inmediatamente en campeón». Algunos aficionados del Ajax respondieron airados.

Ya se había burlado varias veces de su antiguo club y, tras marcarles, se quitó la camiseta. Así se ganó la simpatía de los aficionados del Feyenoord en X: «Tenemos a nuestro propio Noa Lang».

Su progresión es fulgurante y, seis meses después de su llegada, el Feyenoord le premió con un nuevo contrato.

Como colofón, debutó con el primer equipo ante el FC Groningen (3-1) y, con 16 años y 41 días, se convirtió en el jugador más joven de la historia del Feyenoord.