La inverosímil oferta 'fake' del Manchester City por Leo Messi que sacudió las redes sociales

Un medio suizo publica un documento falso como si fuera la propuesta del club inglés al catalán para hacerse con Messi, algo que nunca sucedió.

La actualidad azulgrana es intensa en los días que corren. Con una moción de censura en ciernes y varios precandidatos calentando motores ante la posibilidad de que las elecciones a la presidencia azulgrana sean en diciembre -en caso de que la moción prospere- y no en abril, y tras las palabras de Leo Messi a Goal en las que desveló que seguiría un año más con el aunque sea a regañadientes debido a "las mentiras del presidente", a veces cuesta distinguir entre la información y el ruido.

Tanto es así que durante la mañana del miércoles un medio suizo publicó un documento asegurando ser la presunta oferta del al Barcelona para incorporar a Messi este mismo verano, una propuesta que alcanzaría los 200 millones de euros y se habría pagado en dos plazos durante el próximo año pero nada más lejos de la realidad.

Tal y como ha podido comprobar este medio tanto a través de fuentes internas tanto del Manchester City como del propio Barcelona se trata de un documento falso, pues ni el club inglés envió propuesta alguna ni el catalán recibió oferta económica por el rosarino de parte de nadie. Con una cláusula de 700 millones de euros, el presidente, Josep Maria Bartomeu, ya le dejó claro al diez que la única forma de lograr rescindir su contrato pasaba por un juicio, una situación a la que Messi no quiere llegar en ningún caso y por eso seguirá un año más en el Barcelona.

El documento, no obstante, tuvo cierto recorrido en las redes sociales pero no hay sombra de duda de su falsedad pues todas las fuentes consultadas por este medio así lo han señalado, destacando, además, que el actual secretario técnico citizen, Txiki Begiristain, suele firmar con su nombre, Aitor, y no con el apodo con el que se le conoce en el mundo del fútbol. Es decir, este verano nunca hubo oferta del City al Barcelona para fichar a Messi.