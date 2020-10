La intrahistoria del "no" del Manchester City al Barcelona por Eric García

El City prefirió no realizar más rebajas y mantener al central que venderle en las condiciones que ofreció el Barcelona en el último día de mercado.

A pesar de que el tenía clara la incorporación de Eric Garcia y de que también el jugador estaba por la labor de regresar al club azulgrana el Manchester City no dio su visto bueno a las condiciones que ofrecía el club azulgrana en el último día de mercado porque no se ajustaban a la tasación del defensa por parte del club inglés, que inicialmente pedía 23 millones de euros y que fue rebajando las pretensiones económicas a medida que pasaban los días. Las diferencias, en todo caso, fueron mínimas según ha podido contrastar Goal a través de fuentes internas de ambos clubes.

Una diferencia de entre 2 y 5 millones de euros

El Barcelona presentó una primera oferta de 10 millones de euros a principios de septiembre que fue rechazada al momento por parte del City. Paralelamente el club citizen había incorporado al también central Nathan Aké y hace pocos días hizo oficial la contratación de Rúben Dias, lo cual apuntaló el eje de la zaga del equipo. Tras atar la incorporación de Sergiño Dest el Barcelona retomó la negociación por Eric esta misma semana y llegó a ofrecer 10 millones de euros fijos, 5 en variables fáciles de conseguir y otros 3 en variables más complicados de alcanzar. O sea, 18 que en realidad iban a ser 15.

Esta última propuesta tampoco convenció al club inglés, que sí aceptó rebajar el precio de 23 millones a 20 e incluso se avino a la posibilidad de no cobrar al contado. Es decir, planteó que la operación pudiera cerrarse en 10 millones de euros fijos y otros 10 en variables asequibles, una fórmula que tampoco satisfizo al Barcelona, consciente de que el jugador acaba contrato en junio de 2021 y dentro de menos de tres meses podrá firmar con quien quiera.

Los motivos del City, deportivos

Según la versión del el técnico, Pep Guardiola, mantiene intacta la confianza en el joven central y pretende seguir dándole minutos aun teniendo a cinco jugadores en nómina -Aymeric Laporte y John Stones, además de los citados Aké, Dias y el propio Eric- y prevé que esta sea una temporada particularmente intensa en la que se jugarán muchos partidos cada pocos días de forma que las rotaciones estarán a la orden del día y la profundidad de banquillo puede resultar decisiva en el medio y largo plazo.

En este aspecto es obvio destacar que el Manchester City no es un club rehén de su finanzas como puede sucederle al Barcelona y el sueldo de Eric tampoco es tan elevado como para comprometer el Fair Play Financiero. En otras palabras, el club inglés ha optado por tener al jugador antes que el pellizco de millones a plazos que planteaba el Barcelona.

El Barcelona volverá a la carga en enero

Si el club azulgrana no llegó a alcanzar los 20 millones de euros en sus ofertas fue, precisamente, por razones económicas. En lo deportivo Ronald Araújo sube pisando fuerte pero no deja de ser un riesgo afrontar la temporada con apenas un recién promocionado y los titulares, Gerard Piqué y Clément Lenglet habida cuenta que Samuel Umtiti ha demostrado no ser fiable.

El Barcelona, pues, no quiso llegar a los 20 millones de euros que pedía el City por un jugador que acaba contrato y por el que la actual junta directiva pretende volver a la carga en enero. De no lograr tampoco el fichaje en condiciones económicas incluso más bajas, su llegada -con visos claros de estar ya apalabrada- la concretaría la próxima junta directiva a partir del 30 de junio de 2021.