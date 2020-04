La impensada razón por la que Falcao no hizo carrera en Millonarios

El Tigre tuvo todo para ser la gran estrella del cuadro Embajador, pero lo descartaron de forma increíble.

Los hinchas de añoran ver al Tigre Falcao vistiendo los colores del club, algo que sucedió hace 20 años y que por causas y azares del fútbol no duró más que unas pocas semanas, para luego ver al que sería el goleador histórico de la Selección , marchar rumbo a .

Hernán Pacheco, entrenador que hizo debutar a Falcao, explicó en entrevista con Antena 2 la razón por la que, a pesar de ser una gran promesa, Falcao no se quedó para hacer carrera en Millonarios.

Pacheco cuenta que para esa época trabajaba muy de la mano con Silvano Espíndola, ex Millonarios y director de la escuela de formación Fair Play, donde pudo ser testigo del enorme talento del hijo de Radamel García, con quien había tenido la oportunidad de jugar en los años 80.

Espíndola tenía claro que Falcao debía ir al fútbol del exterior, pero para ello debía pasar por un equipo de primera división en Colombia, inmediatamente pensó en Millonarios, donde el juvenil delantero asistió a varios entrenamientos, aunque no logró quedarse.

Para ese entonces el entrenador del club capitalino era Jaime el Flaco Rodríguez y Pacheco cuenta lo que sucedió al llevar a Falcao a las prácticas: “Él iba a entrenar pero lo tenían ahí a un lado, no le prestaron atención, así que Espíndola junto a un empresario lo llevaron directo a River”.

Según Pacheco, el motivo por el que el Tigre no se quedó a jugar en el equipo de sus amores y del que se ha declarado hincha furibundo fue: “En esa época se creía que el jugador joven no servía y Millonarios, como siempre fue un equipo protagonista, no podía hacer procesos, solo le servía ser campeón con jugadores a la altura”.