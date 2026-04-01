La histórica clasificación de la República Democrática del Congo para el Mundial da lugar a una decisión gubernamental excepcional

La República Democrática del Congo logró clasificarse para el Mundial por primera vez en 52 años tras imponerse por 1-0 a Jamaica. Ese éxito se celebró con gran entusiasmo y dio lugar tanto a imágenes espectaculares como a una decisión notable por parte del Gobierno.

En la noche del martes al miércoles, el Congo se enfrentó a Jamaica, que anteriormente había derrotado a Nueva Caledonia por 0-1 en la semifinal de la repesca. En casa, al Congo no le bastaron los noventa minutos, pero en la prórroga el equipo acabó imponiéndose: 1-0.

Esta victoria provocó una enorme alegría en el país africano. 52 años después de su última participación, entonces bajo el nombre de Zaire, el país podrá volver a participar en el Mundial.

En 1974, Zaire se enfrentó a Brasil, Yugoslavia y Escocia. No tuvieron mucho éxito: perdieron tres veces, incluida una dolorosa derrota por 9-0 ante Yugoslavia.

El próximo verano, la República Democrática del Congo ha quedado encuadrada en el Grupo K, con Portugal, Uzbekistán y Colombia como rivales. Una vez más, al país le espera una tarea muy difícil.

Sin embargo, la alegría en el país es enorme tras este logro histórico. Así, el ministro de Empleo y Trabajo ha anunciado que el miércoles 1 de abril será festivo en todo el país, para que los aficionados puedan celebrar la victoria por todo lo alto. Habló de «un momento de fiesta, unidad y orgullo nacional».

Además, en las redes sociales han aparecido magníficas imágenes de los aficionados celebrando. El mal tiempo no les ha impedido salir en masa a la calle alrededor de la medianoche.