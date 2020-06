La historia detrás de la serie "El Presidente": ¿real o ficción?

Ken Bensinger, quien siguió muy de cerca todo el escándalo de corrupción del denominado FIFAgate, desmenuza la producción de Amazon y el rol de Jadue.

El pasado viernes 5 de junio llegó a las pantallas de Amazon Prime Video la esperada producción “El Presidente”, serie basada en el escándalo de corrupción que protagonizaron varios dirigentes del fútbol sudamericano en el marco del FIFAgate, entre ellos, Sergio Jadue, ex titular de la ANFP.

La producción relata los episodios más polémicos que sacudieron a esta organización desde la perspectiva del calerano, interpretado por el actor colombiano, Andrés Parra. Una apuesta por la que ya se han anunciado querellas por parte de algunos involucrados, como la familia del fallecido dirigente del fútbol argentino Julio Humberto Grondona (Luis Margani), que tiene el rol de narrador, y del exdirigente Jorge Segovia.

Por lo mismo, y luego del notorio revuelo que causó el personaje de Yashir (Alberto Ajaka), un "matón" del extimonel, o de Rosario, la agente del FBI que encarna la mexicana Karla Souza, y también sobre el supuesto arreglo de Chile en el sorteo de la Copa América 2015 salta la pregunta: ¿Es real o ficción?

Más equipos

Al respecto, el periodista norteamericano Ken Bensinger, autor del libro “Red Card”, y quien siguió muy de cerca todo el escándalo en la Corte de Brooklyn (NY), afirmó que la trama se aleja de la realidad.

Chile habría arreglado el sorteo de la Copa América 2015, según "El Presidente"

"Vi todos los episodios y me entretuve, fue divertido verla y me llamó la atención, pero diría que tenía cuestiones que me llamaron la atención. Para mí, que pasé dos años y medio investigando el tema, está un poco lejos de la realidad", declaró en Radio Cooperativa.

"El tema de Jadue es éste y esa serie de Amazon también lo pone así... pero es importante para entender que él sí participó en la corrupción y aceptó sobornos. No fue una víctima de esto, pero no originó ninguna de las conspiraciones", complementó. Y en la misma línea, sostuvo que Jadue "no fue un líder... fue un tipo que se embolsó el dinero y firmó donde le decían".

Según la visión del experiodista de The Wall Street Journal y Los Angeles Times, que actualmente trabaja como editor en BuzzFeed News "en la serie hay una tendencia a elevar su posición, porque sino, por qué la van a querer ver. En la historia vemos que fue un 'topo' del FBI en el 2014, pero no colaboró con la justicia hasta el 2015, cuando decidió arrepentirse en junio o julio de ese año, cuando todo se hizo público. Era imposible que llegara a la Conmebol con una grabadora en un llavero, todo eso es un invento".

El artículo sigue a continuación

Mientras que en LUN cuestionó el papel de la agente Harris en la serie. “La agente del FBI la inventaron totalmente, no existe una agente Harris en el mundo real, ni por ese ni por otro nombre. Sí hubo varias fiscales importantes, como Amanda Héctor o también Loretta Lynch, quien fue procuradora general de la República. De todos los que conocí del caso y de las otras agencias, no había ninguna mujer”, dijo.

Asimismo, afirmó que la producción da “la impresión de un FBI omnipotente, que sabe todo, se mete en cualquier país y hace lo que quiere sin miedo o sin interés de respetar las leyes de , y otros países. No es así. tiene esa imagen de intervenir demasiado en otros países y está representación no ayuda”.

Y sobre el rol de "sapo" del ex , sentenció: “El topo más importante fue el dirigente estadounidense Chuck Blazer y el brasileño José Hawilla. De todas formas, me pareció efectivamente que Jadue es el personaje mejor realizado. El actor Andrés Parra físicamente se parece a él y en mis oídos extranjeros escuché el acento chileno”.