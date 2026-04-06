La hija de Argelia brilla en el cielo de El Cairo... Una nueva medalla de oro para las Tigresas en el Campeonato Mundial de Gimnasia

La gimnasta argelina Kilia Nemour ha logrado un nuevo éxito que se suma a su palmarés, tras alzarse con la medalla de oro en la prueba de barra de equilibrio en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística Femenina, que se celebra en la capital egipcia, El Cairo, y en la que participan las mejores gimnastas de todo el mundo.

La campeona argelina, de 19 años, se alzó con el primer puesto tras una impecable actuación que cautivó al jurado, con una puntuación de 14,266 puntos, superando a las chinas Kei Qin, que quedó segunda con 13,166 puntos, y Qiu Qiwan, que quedó tercera con 12,833 puntos.

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Esta victoria llega solo un día después de que Kelia Nemour se hiciera con el oro en las barras asimétricas en el mismo campeonato, tras sumar 14,033 puntos, por delante de la china Jiang Shuting (13,700 puntos) y la eslovena Lucija Rebar (13,100 puntos), lo que confirma su superioridad en más de un aparato y le permite seguir dominando las competiciones de gimnasia artística femenina.

La etapa de El Cairo es una de las paradas de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de 2026, organizada por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) mediante un sistema de puntos acumulativos para determinar a las campeonas de la serie en cada aparato. El campeonato incluye cinco paradas internacionales que comenzaron en Alemania, pasando por Azerbaiyán, Turquía y Egipto, y que concluirán en Croacia.

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Kelia Nemour afronta las competiciones de esta temporada con gran confianza tras una serie de resultados destacados, ya que se alzó con el oro en las barras asimétricas en la etapa de Bakú (Azerbaiyán) con un total de 15,233 puntos, además de una plata en la barra de equilibrio, y también obtuvo otra plata en la etapa alemana de Cottbus.

Con ello, elevó su palmarés en la Copa del Mundo de este año a tres medallas de oro y dos de plata en solo tres participaciones, lo que refleja la estabilidad de su nivel y la evolución de su rendimiento técnico.

Este nuevo logro reafirma la posición destacada que ocupa ahora Kélia Nemour en el panorama mundial de la gimnasia, ya que se ha convertido en una de las figuras emergentes más destacadas de este deporte y en un motivo de orgullo para el deporte argelino y árabe, especialmente ahora que está a punto de asegurarse una posición destacada en la clasificación general de la serie mundial, a la espera de la etapa final en Croacia, que determinará los campeones de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de 2026.

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