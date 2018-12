La gran final del Apertura pasa primero por Heredia

Herediano y Saprissa abren este domingo la gran final del fútbol de Costa Rica pensando en sacar las primeras diferencias en la serie.

Herediano y Saprissa se disputan la gloria en la final del torneo Apertura de Costa Rica que tendrá su partido de ida este domingo en el Estadio Eladio Rosabal Cordero de la ciudad de Heredia.

El conjunto florense llega a esta instancia luego de quedarse con los Playoffs del Apertura en el que entró como el cuarto sembrado y justamente dejó en el camino a Saprissa en las semifinales. Los dirigidos por Jafet Soto ganaron su primer partido en casa en ese entonces y empataron por 1-1 en la vuelta para avanzar a la final, en la que terminaron derrotando a Alajuelense.

Ahora, los de Heredia esperan volver a sacar alguna ventaja en el primer partido en su estadio para llegar con ventaja al partido de vuelta en La Cueva, recinto en el que el Monstruo se hace demasiado fuerte, a tal punto que no perdió allí en todo el Apertura.

Saprissa, que se clasificó a la final por terminar primero en la fase regular, espera que la inactividad de las últimas semanas (no juega desde fines de noviembre) no le pase factura en un encuentro decisivo. Los Morados de Vladimir Quesada no quieren que le suceda como en las semis: ya hablaron que no especularán y saldrán en búsqueda del resultado en el primer partido para no volver a su cuidad con la presión.

Antes de los Playoffs, Florenses y Morados se enfrentaron en dos oportunidades en la etapa regular, con un triunfo como local por lado (2-0 en Heredia y 1-0 en San Juan).