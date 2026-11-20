Si el año pasado te quedaste sin entradas para la trascendental gira Live '25 de Oasis, no mires atrás con rencor: muy pronto tendrás otra oportunidad de ver en directo al legendario grupo de Manchester. Sigue leyendo para conocer las últimas noticias sobre sus entradas y su gira.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs y compañía han anunciado las fechas y los recintos de una gran gira Live ’27 que pasará por célebres estadios de fútbol y otros recintos deportivos de todo el mundo entre mayo y septiembre de 2027.

Se espera que las entradas para esta esperada continuación de la gira de reunión del año pasado, que batió récords, vuelvan a agotarse rápidamente. En la última gira de Oasis se vendieron más de 2,2 millones de entradas, lo que la convirtió en la gira con más ventas de 2025.

¿Cuáles son las fechas y los recintos de la gira de Oasis de 2027?

Liam Gallagher ha desmentido oficialmente los rumores de que la banda encabezará el cartel de Glastonbury 2027 y ha dicho a sus seguidores en las redes sociales que «no va a ocurrir». Es un motivo más para prever una enorme demanda para sus próximos conciertos como cabeza de cartel. Se han anunciado las siguientes 38 fechas de la gira Live ’27:

Fechas Recinto (ubicación) Viernes 21 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Domingo 23 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Martes 25 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Viernes 28 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Sábado 29 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Viernes 4 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Domingo 6 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Martes 8 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Viernes 11 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sábado 12 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Martes 15 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Viernes 18 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sábado 19 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Martes 22 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Viernes 25 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sábado 26 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Viernes 2 de julio de 2027 Allianz Arena (Múnich, Alemania) Sábado 3 de julio de 2027 Allianz Arena (Múnich, Alemania) Sábado 10 de julio de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, España) Domingo 11 de julio de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, España) Viernes 16 de julio de 2027 Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam, Países Bajos) Sábado 17 de julio de 2027 Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam, Países Bajos) Viernes 23 de julio de 2027 Stade de France (París, Francia) Sábado 24 de julio de 2027 Stade de France (París, Francia) Jueves 29 de julio de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Viernes 30 de julio de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Martes 10 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, Estados Unidos) Viernes 13 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, Estados Unidos) Sábado 14 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, Estados Unidos) Viernes 20 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Estados Unidos) Sábado 21 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Estados Unidos) Martes 24 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Estados Unidos) Sábado 4 de septiembre de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) Domingo 5 de septiembre de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) Sábado 11 de septiembre de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Domingo 12 de septiembre de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Sábado 18 de septiembre de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Domingo 19 de septiembre de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra)

Cómo comprar entradas para la gira de Oasis de 2027

Para comprar entradas oficiales para la gira Oasis Live '27, debes completar el proceso de registro a través de la web oficial de la banda. El registro estará abierto hasta las 16:00, hora británica de verano, del jueves 17 de septiembre. Quienes formen parte de la lista de correo de Oasis también deben registrarse.

Debes registrarte e introducir tus datos para optar a recibir un código único que te permita acceder a la venta.

Las personas que reciban un código único se elegirán al azar entre quienes se hayan registrado. Registrarse no garantiza recibir un código ni poder comprar entradas en caso de recibirlo.

Necesitarás una cuenta de Ticketmaster para comprar entradas. Para registrarte en el proceso, debes utilizar el correo electrónico asociado a tu cuenta de Ticketmaster.

Para reducir las colas, la venta se distribuirá en distintos horarios a lo largo de tres días: viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026. Si recibes un código único, el correo electrónico te indicará a qué venta puedes acceder.

Si te quedas sin entradas en la venta de la gira Oasis Live '27, puedes considerar plataformas de reventa como StubHub, que podrían ofrecerte la mejor oportunidad de conseguirlas. Los precios pueden ser más altos en las plataformas de reventa, pero, si tienes muchas ganas de ver en directo a estas leyendas de la música británica, podrían ser la mejor opción para hacerte con esas codiciadas entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la gira de Oasis de 2027?

Según los precios oficiales habituales de las últimas fechas de la gira de Oasis, se prevé que las entradas para Live ’27 en Ticketmaster cuesten entre 75 y más de 200 £, con gastos incluidos, y que sigan esta estructura:

Entradas básicas de asiento : Desde unas 75 £.

: Desde unas 75 £. Entradas generales de pie : Entre unas 135 y 150 £.

: Entre unas 135 y 150 £. Paquetes prémium y VIP: Hasta 200 £ o más para las opciones de hospitalidad.

Durante la venta de la última gira, la enorme demanda activó en Ticketmaster los precios dinámicos por alta demanda, lo que hizo que las entradas estándar llegaran a costar 350 £.

Sin embargo, habrá nuevas normas para esta próxima gira. Ticketmaster avisará a los aficionados con 24 horas de antelación si va a utilizar un sistema de precios por tramos o de precios variables al alza. También ofrecerá información en tiempo real sobre los precios y sobre cuándo se agotan las entradas más baratas mientras esperas en la cola virtual.

Consulta la web oficial de Oasis y Ticketmaster para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre Oasis

Oasis es una de las bandas de rock británicas más importantes e influyentes de todos los tiempos. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y marcó el movimiento musical «britpop» de los años noventa.

Formada en Manchester en 1991, la banda es tan famosa por sus himnos inolvidables como por la caótica rivalidad de toda la vida entre sus dos miembros principales, los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Momentos clave de la trayectoria de Oasis

1991–1996 : La banda se formó en Manchester. Publicó dos de los álbumes británicos más emblemáticos y que más rápido se han vendido de la historia, y tocó ante 250.000 personas en Knebworth Park.

: La banda se formó en Manchester. Publicó dos de los álbumes británicos más emblemáticos y que más rápido se han vendido de la historia, y tocó ante 250.000 personas en Knebworth Park. 1995 : Una legendaria batalla por las listas de éxitos con su banda rival, Blur. Ambas publicaron sencillos exactamente el mismo día.

: Una legendaria batalla por las listas de éxitos con su banda rival, Blur. Ambas publicaron sencillos exactamente el mismo día. 2009 : La banda se separó abruptamente después de una violenta pelea a puñetazos entre Liam y Noel entre bastidores en París.

: La banda se separó abruptamente después de una violenta pelea a puñetazos entre Liam y Noel entre bastidores en París. 2024-actualidad: Los hermanos hicieron las paces y anunciaron un gran regreso a los escenarios en 2025 y giras ampliadas por estadios para 2027.

Sus mayores éxitos

Wonderwall : La canción más famosa de Oasis. Es un himno pop-rock mundial que acumula miles de millones de reproducciones y marcó la música de los noventa.

: La canción más famosa de Oasis. Es un himno pop-rock mundial que acumula miles de millones de reproducciones y marcó la música de los noventa. Don't Look Back in Anger : Cantada por Noel Gallagher, esta canción se convirtió en un gran himno coreado por el público y en un símbolo de unidad y resiliencia.

: Cantada por Noel Gallagher, esta canción se convirtió en un gran himno coreado por el público y en un símbolo de unidad y resiliencia. Champagne Supernova : Una canción de rock psicodélico de siete minutos que cierra de forma épica su segundo álbum, '(What's the Story) Morning Glory?'.

: Una canción de rock psicodélico de siete minutos que cierra de forma épica su segundo álbum, '(What's the Story) Morning Glory?'. Live Forever : La canción con la que se dieron a conocer, incluida en su primer álbum, 'Definitely Maybe'. Es un himno esperanzador y enérgico que Noel escribió para contrarrestar la música «grunge», triste y oscura, que llegaba entonces de Estados Unidos.

: La canción con la que se dieron a conocer, incluida en su primer álbum, 'Definitely Maybe'. Es un himno esperanzador y enérgico que Noel escribió para contrarrestar la música «grunge», triste y oscura, que llegaba entonces de Estados Unidos. Supersonic: El primer sencillo de la banda. Dio a conocer al mundo la singular voz de Liam y la actitud desenfadada y segura de sí misma del grupo.

Grandes récords y logros musicales

El álbum que más rápido se vendió en la historia del Reino Unido (en aquel momento): Cuando se publicó 'Be Here Now' en 1997, vendió la asombrosa cifra de 696.000 copias en solo tres días. Mantuvo durante 18 años el récord de ventas en la primera semana en el Reino Unido.

Éxitos de ventas: El álbum '(What's the Story) Morning Glory?' ha vendido más de 22 millones de copias en todo el mundo. Sigue siendo el quinto álbum más vendido en la historia de las listas británicas.

Siete números uno consecutivos: Sus siete discos de estudio alcanzaron el número uno en las listas oficiales del Reino Unido.

Los históricos conciertos de Knebworth: En agosto de 1996, Oasis tocó ante 250.000 personas a lo largo de dos noches en Knebworth Park. Más de 2,5 millones de personas solicitaron entradas, una cifra superior al 4 % de toda la población británica de entonces y una demanda récord para un concierto en directo.