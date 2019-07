La gestión de las promesas del Madrid: Rodrygo al Castilla, Kubo al Juvenil...

La nacionalización de Valverde es también clave para terminar de adjudicar a los jóvenes fichados

El Real Madrid solo tiene en el horizonte un fichaje más, en principio. Paul Pogba es el favorito de Zidane, pero si lo del francés se pone imposible los blancos tendrán que buscar alternativas. Fuera de eso, y salvo alguna sorpresa o algún matiz, la puerta de entrada está cerrada. Otra cosa bien diferente es la de salida, que está bien abierta y casi tienen que empujar para que salgan algunos de los futbolistas que ya no le valen al técnico.

Además de las salidas, que llegarán, hay otro proceso análogo que es ver qué se hace con el talento joven que se ha comprado en estos últimos tiempos. Vinicius es el caso más célebre, porque no solo debutó sino que dejó un buen sabor de boca. Como él, y jugando en posiciones similares, llegó Brahím en enero y ahora, en verano, también Rodrygo. En el intento de hacer la plantilla del futuro, también se ha hecho el club con Takefusa Kubo. Y Jovic, en otro sentido -es un jugador más asentado- es también una joven promesa.

Y eso junto a la llegada de Hazaard y la presencia de jugadores que, si no salen, tienen un estatus importante, como Isco, Asensio, Lucas Vázquez o Mariano. El Madrid está moviendo fichas para que todos tengan su espacio y su lugar. El caso más llamativo es el de Rodrygo, que probablemente arrancará el año como jugador de Castilla. Es un proceso similar al de Vinicius del año pasado, que se considera un éxito. Entrenaría con frecuencia con el primer equipo, Zidane podría echar mano de él si quisiese, pero su educación futbolística se afinaría en las manos de Raúl, flamante técnico del filial blanco.

El Madrid, además, tiene un exceso de extracomunitarios en la estructura. Ahora mismo, las tres plazas que tiene el primer equipo para jugadores sin pasaporte europeo -o Cotonu- corresponden a Militao, Vinicius y Fede Valverde, por lo que Rodrygo no tendría hueco en el primer plantel. Se espera que el uruguayo tenga pronto su pasaporte español, quizá incluso en septiembre, pero hasta que eso no ocurra, el delantero brasileño no tendrá hueco en el equipo A. Esto también afecta a Kubo.

Es posible, según informa As, que incluso Vinicius forme parte del Castilla de inicio. Sería, en su caso, más una cuestión burocrática que finalista, ya que a todos efectos será miembro del primer equipo. Además, como ya no está en edad juvenil -Rodrygo sí- en cuanto juegue diez partidos con el equipo de Zidane ya no podría bajar de nuevo al Castilla. Kubo, siguiendo la misma línea, puede ser inscrito en el Juvenil A, aunque su día a día será con Raúl en el Castilla.

Rodrygo, al llegar, ya sabía que sus inicios de blanco podrían ser en el Castilla. No importa que haya sido un jugador relevante en el Santos o que pasase por la , Madrid es una vida nueva y el chico lo tiene asumido, tanto que en su presentación fue él mismo quien puso la opción encima de la mesa. En todo caso, su tratamiento público será como jugador del equipo A, en la web, en la foto y, de hecho, su presentación ya fue con los neones de los grandes fichajes, algo que ni se ha hecho ni ser hará con Kubo porque, él sí, tiene consideración de fichaje de cantera.