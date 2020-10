La Generalitat no permite público en el Camp Nou y espera propuesta para la moción de censura

El Barcelona solicitará el regreso del público en la Champions, medida que será denegada por el gobierno catalán; peligra también la moción de censura

El solicitará formalmente a la Generalitat de Catalunya la posibilidad de volver a abrir las puertas del Camp Nou en vistas al regreso de la la próxima semana pero todo apunta a que el gobierno catalán denegará toda posibilidad de asistencia de público ya que a partir de hoy a las diez de la noche entrará en vigor el cierre de bares y restaurantes decretado esta misma semana para prevenir la expansión del Covid-19.

Según adelantó la Cadena SER el club azulgrana tiene la intención de pedir la autorización para que puedan acceder 1.000 socios frente al Ferencvaros el próximo martes, 10.000 en la visita del Dinamo de Kíev prevista para el 4 de noviembre y 25.000 más para recibir a la de Cristiano Ronaldo el día 8 de diciembre. Sin embargo, el gobierno autonómico catalán descartará esta solicitud a raíz de las últimas medidas tomadas y que entrarán en vigor esta misma noche.

La Generalitat, contraria a la asistencia de público en el Camp Nou

Tanto es así que ya han sido varios los representantes gubernamentales que han descartado esta posibilidad. "En estos momento no sería partidario" afirmó en RAC1 esta misma mañana el Secretari de Salut de la Generalitat, el doctor Josep Maria Argimon, que ya ha descartado que el Camp Nou pueda acoger público en los próximos partidos de la Champions League, asegurando que "me costaría explicar determinadas medidas y tener que abrir ahora el estadio para 1.000 personas, pese a que en el Camp Nou pueden mantener la distancia perfectamente". Según Argimon, los problemas no radican en el partido en si sino "en la entrada y la salida del campo".

También Alba Vergés, la titular de la Conselleria de Salut de la Generalitat, se ha mostrado en la misma línea en declaraciones a Catalunya Ràdio. "En la situación actual es muy difícil que nos planteemos que pueda haber público" porque "no podemos aventurarnos que sea así para toda la temporada" para certificar que "de cara al 20 de octubre -cuando debe disputarse el primer partido de la Champions League ante el Ferencvaros- será imposible".

El artículo sigue a continuación

Así las cosas, la Generalitat no contempla que pueda acceder público al Camp Nou en los próximos partidos y se mantiene a la expectativa de la evolución de la situación sanitaria en Catalunya antes de tomar nuevas decisiones en cuanto a los partidos frente al Dinamo y la Juventus. Cabe recordar cómo el gobierno catalán ya ha bloqueado la disputa de todas las competiciones deportivas no profesionales en Catalunya.

En el mismo orden de cosas está por ver si el voto de censura contra el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, puede desarrollarse con normalidad después de que los promotores lograran alcanzar hace una semana la validación de las firmas necesarias para que prosperara. Según admitió Gerard Figueras, el Secretari General de l'Esport de la Generalitat, el miércoles en Catalunya Ràdio, "si la situación se complica y se adoptan medidas para reducir la movilidad, el proceso también podrá tener algún tipo de afectación en la celebración del voto si ésta pasa dentro de este periodo de reducción de la movilidad".

Por lo tanto, todavía es temprano para aventurarse a confirmar que el referéndum contra la junta actual del Barcelona, cuya fecha deberá ser confirmada entre el 20 y el 30 de octubre, pueda desarrollarse con normalidad ya que la Generalitat no tomará ninguna decisión hasta que no haya mayores certezas sanitarias, si bien por primera vez deja abierta la puerta a que el voto de censura pueda verse finalmente retrasado a la espera de que el club azulgrana realice una propuesta a medida para su celebración.