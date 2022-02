Novedades en el truculento caso de Robson de Souza "Robinho" . El ex jugador de la selección brasileña, AC Milan, Real Madrid y Manchester City, entre otros, se enfrenta a un futuro que se tiñe de negro. En las últimas horas, la fiscalía de Milán ha solicitado la extradición y cursado una orden de detención para Robinho, por violar con un amigo y otros individuos a una chica de 23 años en una discoteca del norte de Italia en el año 2013, cuando vestía la camiseta del AC Milan. El brasileño fue condenado a 9 años de cárcel por el Tribunal Supremo italiano.

Las leyes de Brasil no permiten su extradición

Ahora, la procudaría italiana ha elevado esa petición para Robinho y si amigo, trasladándola al Ministerio de Justicia italiano, que ahora debe enviar las notificaciones a las autoridades brasileñas. Según medios locales, parece evidente que no serán extraditados, ya que la constitución brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos. Eso sí, con la emisión de una orden de detención y arresto internacional, el ex jugador del AC Milan, Real Madrid y City, entre otros, sí podría ser capturado y puesto a disposición de la justicia si saliera de su país y fuera localizado en cualquier país que tenga vigente un acuerdo de extradición con Italia.

"Humillación brutal" a la víctima, de 23 años de edad





El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo italiano confirmó la condena de 9 años de cárcel para Robinho por el delito de agresión sexual a la joven. El Supremo rechazó el recurso presentado por sus abogados

. En la sentencia firme resultaron decisivas varias escuchas telefónicas interceptadas por las autoridades. Esa condena había sido dictada previamente por la Corte de Apelación, que aseguró que Robinho había "humillado brutalmente" a la víctima, desviando las investigaciones.





Robinho jugaba en el AC Milan durante el año 2013, en el que sucedieron los hechos. El brasileño participó junto a un amigo en la violación de una chica de 23 años que estaba celebrando su cumpleaños en un conocido local de la capital de Lombardía. Los otros agresores no pudieron ser identificados ni localizados.