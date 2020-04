La figura de Barcelona que estuvo a punto de jugar en Boca

Hristo Stoichkov reveló que aquellos intereses del Xeneize en la década del '90 fueron ciertos, pero que decidió irse a Estados Unidos.

La década del '90 marcó el inicio de la globalización a grandes escalas del fútbol, lo propició el comienzo de los rumores de posibles traspasos que en otra época hubiesen sido inviables. Uno de ellos fue la posible llegada de Hristo Stoichkov, goleador que se lució en y , a Boca. La historia cuenta que el vínculo lo había fomentado Parmalat, marca de lácteos que durante algunos años auspició al club, que, en una movida marketinera, estaba dispuesta a pagarle parte del contrato. De más está decir que el búlgaro jamás llegó. Pero...

"No se supo nunca. Estuve a punto, pero no se dio. Después del Barcelona tuve esa oportunidad pero decidí estar en con mi familia y todo quedó ahí", reveló el propio jugador en diálogo con Planeta 94.7. De esta manera, si bien desmiente aquella la primera versión y sitúa la posibilidad mucho más cerca en el tiempo, a fines de la de los '90, cuando luego de que se terminara su ciclo en , pasó por Arabia y . Finalmente, en el 2000 se fue a la incipiente , en donde formó parte de y se terminó retirando en el .

Por otro lado, habló de su vínculo con Diego Maradona y de su pelea con el actual DT de Gimnasia: "Perdí un gran amigo. Me quedo con las cosas positivas. No es correcto criticar y decir cosas que no corresponden. Yo no soy nadie para decir qué tiene que hacer en la vida privada. No me metó nunca ni me voy a meter".