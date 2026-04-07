La FIFA toma medidas contra España tras los incidentes del partido contra Egipto

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tomó hoy martes una decisión contra España, tras los incidentes ocurridos en el partido de «La Roja» contra Egipto durante la última ventana internacional.

El partido terminó en empate a cero, pero los aficionados presentes en el estadio silbaron durante la interpretación del himno nacional de la selección egipcia y luego lanzaron cánticos ofensivos contra el islam.

Tanto el Gobierno español como la Federación Española de Fútbol, así como numerosas personalidades españolas —entre las que destacan Luis de La Fuente, seleccionador de La Roja, y la estrella del equipo, Lamine Yamal— condenaron lo ocurrido en el estadio.

La policía de Cataluña abrió una investigación sobre esos hechos, que provocaron reacciones airadas en Egipto, España y otros países.

Según el diario «AS», la FIFA ha mostrado su descontento por los incidentes ocurridos durante el partido y ha decidido iniciar un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol.

Durante el partido contra Egipto, se escucharon cánticos racistas desde las gradas («el musulmán que no salta») que se difundieron por todo el mundo y que serán investigados por la FIFA.

El árbitro dejó constancia de los incidentes en el informe del partido, lo que ha llevado a remitir el asunto a la Comisión de Disciplina de la FIFA.

El periódico confirmó: «Las sanciones a las que se enfrenta la Federación Española de Fútbol oscilan entre una multa económica y la obligación de mostrar mensajes contra el racismo en los próximos partidos... No se prevé el cierre del estadio al público en los próximos encuentros».

Según el periódico, la FIFA se muestra muy firme en la lucha contra el racismo. Recientemente, la organización dirigida por Gianni Infantino ha seguido sin descanso todos los casos relacionados con esta cuestión.

La federación internacional apoyó, por ejemplo, a Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en su lucha contra quienes le dirigieron insultos racistas en los campos, como ocurrió en el partido de la Liga de Campeones en Lisboa contra el Benfica, donde el jugador brasileño acusó a su rival, Bristiani, de insultarle y llamarle «mono».

(Leer también)... La lista oficial... Cuatro jugadores del Atlético de Madrid se perderán el partido contra el Barcelona