La FIFA cede ante la indignación y retira una norma controvertida justo antes del Mundial

A principios de semana, la FIFA anunció que prohibiría llevar botellas de agua a los estadios. La medida provocó la indignación de peñas de aficionados y del primer ministro británico, Keir Starmer. Tras las críticas, la federación mundial de fútbol ha dado marcha atrás.

Varios médicos, como el profesor londinense Malcom Mistry y el médico Oliver Gibson, alertaron de que la medida podía aumentar el riesgo de problemas de salud.

Durante el Mundial se esperan temperaturas extremas, sobre todo en los partidos en México y Estados Unidos, con picos por encima de los 30 °C.

Aunque la FIFA sí contemplaba la salud de los jugadores con pausas obligatorias para hidratarse en cada mitad, en un principio no permitía a los aficionados llevar sus propias botellas de agua. Sin embargo, la federación mundial de fútbol ha cambiado de opinión.

Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial 2026, resume las nuevas normas: «Cada espectador podrá entrar con una botella de agua de plástico blando y desechable de hasta 560 ml».

Quedan prohibidas las botellas rígidas con tapón, pues podrían ser un riesgo para la seguridad. En el debut de Países Bajos en Arlington se pronostican 34 °C y alerta de calor extremo.