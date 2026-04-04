«La Federación Italiana de Fútbol quiere privar de repente a una selección clasificada para el Mundial de su seleccionador tras la marcha de Gattuso»

Vincenzo Montella es uno de los candidatos para convertirse en el nuevo seleccionador de Italia, según informa Fanatik basándose en noticias publicadas por Tuttosport. El técnico, de 51 años, se está preparando actualmente para el Mundial con Turquía, pero es muy codiciado por su país natal.

Montella hizo historia recientemente al clasificar a Turquía para un Mundial por primera vez en 24 años. En la final de la repesca, se derrotó a Kosovo por 0-1. Esa misma noche, Italia sufrió una nueva decepción: tras una tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina, el equipo falló por tercera vez consecutiva en clasificarse para la fase final.

La decepción tuvo consecuencias inmediatas, ya que el seleccionador Gennaro Gattuso decidió dimitir de inmediato. La Federación Italiana se ve así obligada a actuar con rapidez en la búsqueda de un sucesor. En este sentido, la mirada se centra expresamente en Montella, aunque todavía tiene contrato con Turquía.

Sin embargo, eso no parece disuadir el interés. Desde Italia se rumorea que la federación quiere, a pesar de todo, intentar convencer a Montella para que se vaya. Para el exentrenador de equipos como el AS Roma, la Sampdoria, el AC Milan y la Fiorentina, el puesto de seleccionador de su país sería una oportunidad única. Al mismo tiempo, Turquía le ofrece la posibilidad de participar en el Mundial, lo que hace improbable una salida a corto plazo.

Además, Turquía está muy satisfecha con la colaboración y apuesta por una estancia más prolongada de Montella. El objetivo es retenerlo al menos hasta 2032, año en el que Turquía organizará la Eurocopa junto con Italia. Para reforzar esa intención, se estaría trabajando incluso en la obtención de la nacionalidad turca para el italiano.

El experto en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio también confirma el interés procedente de Italia. «Les encantaría contar con él», afirma. Además de Montella, también circulan los nombres de Carlo Ancelotti y Massimiliano Allegri, aunque aún no está claro hasta qué punto estarían dispuestos a asumir el cargo de seleccionador de los Azzurri.