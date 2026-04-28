La federación española recibe de repente una noticia dramática sobre Lamine Yamal

El FC Barcelona ha pedido a la Federación Española de Fútbol que no convoque a Lamine Yamal para los dos primeros partidos de la fase de grupos del Mundial del próximo verano, según Diario SPORT. El delantero aún se recupera de su lesión.

El jugador se lesionó el tendón de la corva el fin de semana ante el Celta de Vigo (1-0) al lanzar un penalti.

Poco después, el club anunció que no volvería a jugar esta temporada.

El club no quiere apresurar su regreso. Por eso el cuerpo técnico ha pedido a la Federación Española que no lo alinee en los dos primeros partidos de la fase de grupos.

Por ello, probablemente se pierda los duelos contra Cabo Verde (15 de junio) y Arabia Saudí (21 de junio), aunque podría estar listo para el de Uruguay (27 de junio).

Esta temporada ha jugado 28 partidos en LaLiga, ha marcado dieciséis goles y ha dado doce asistencias.