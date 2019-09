La explicación de Alfaro: ¿Por qué Tevez no fue titular en el Superclásico?

El Apache se quedó afuera de los titulares, jugó apenas 15 minutos en buen nivel y el entrenador argumentó su decisión tras el empate.

La cara larga de Carlos Tevez en el trayecto desde el micro que los llevó al Monumental hasta el vestuario lo decía todo. Gustavo Alfaro había pateado el tablero ni más ni menos que en su primer Superclásico en el Monumental, dejando afuera al Apache para que la delantera la conformen Franco Soldano y Jan Hurtado, ante las lesiones de Mauro Zárate y Ramón Ábila.

El dispositivo táctico empleado por el DT y su desenvolvimiento en la cancha parecían darle la razón: el ídolo no tenía lugar en la idea de juego, de contragolpe para salir rápido con balones largos. Pero a 15 minutos del final y con River ya desgastado físicamente, lo llamó para que ingrese por Mac Allister y ahí demostró su carácter, fue agresivo y ejecutó un buen tiro libre que Armani mandó al corner.

A la hora de la conferencia de prensa, Lechuga explicó por qué decidió no poner a Carlitos de arranque: "Que no haya jugado Tevez fue una decisión táctica, son decisiones que se toman en función a los partidos. Todos estamos detrás de la causa que es Boca. En la medida que River baja su intensidad, había que poner jugadores con buen pie y velocidad, por eso entraron Reynoso y Tevez".

"Decidí no poner a Tevez contra Paranaense y no me dijeron nada, tampoco contra Liga de Quito", completó su respuesta.