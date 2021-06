La Eurocopa arranca a lo grande: Francesco Totti, Andrea Bocelli, Bono...

El torneo de selecciones se ha puesto en marcha con una fastuosa ceremonia de inauguración en Roma.

La Eurocopa ya se ha puesto en marcha. En Roma, ya con público en las gradas, el máximo torneo de selecciones en Europa ha abierto sus puertas, y antes de comenzar el partido entre Turquía e Italia, el torneo organizado por la UEFA ha querido empezar a lo grande.

Con la presencia de artistas de renombre como es el caso de Bono, el cantante de U2, o del tenor Andrea Bocelli, el campeonato no ha desperdiciado su ocasión de poder mostrarse al mundo de la mejor manera posible, y recuperando el espíritu de la competición.

🏟️🎇😍 EURO 2020 starts with a bang!#EURO2020 pic.twitter.com/g57Gff2L96 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Totti y Nesta, presentes en la inauguración

Para dar aún más color a la celebración, que ha contado en el estadio 16.000 espectadores en el regreso paulatino de los aficionados a los estadios de toda Europa, han estado presentes dos leyendas del fútbol italiano: Alessandro Nesta, ex jugador del Lazio y Milan, y Francesco Totti, capitán y leyenda de la Roma.

Totti dijo: "Ciao Europa", mientras que Nesta dijo: "Ciao Roma". Una bienvenida de lo más especial para todos los presentes y todos los aficionados que se congregan delante de las pantallas de TV de toda Europa, pendientes de lo que sucederá durante un mes en todas las sedes.

Bocelli, gran protagonista gracias a su interpretación

Además, también hay que recordar que el cantante Andrea Bocelli ha deleitado a todos los presentes con su interpretación del aria "Nessun Dorma", de Puccini, haciendo vibrar a todos los aficionados que se congregaron en las gradas del Olímpico.

"We are the people", la canción oficial para terminar la gala

Para finalizar la gala, tanto Martin Garrix como The Edge como Bono se dejaron lo mejor para el final. Los tres artistas interpretaron de forma espectacular la canción oficial de la Eurocopa, "We are the people", para hacer las delicias de la gente que acudió al estadio. Un final apoteósico.