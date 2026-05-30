La estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo se enfrenta a desafíos de fútbol en PlayStation House antes de la final de la UEFA Champions League





Budapest, 29/05/2026

De cara a la final de la UEFA Champions League de esta noche entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, la superestrella de la NBA Giannis Antetokounmpo visitó ayer PlayStation House, donde se enfrentó a una serie de desafíos inspirados en el fútbol como parte de The Game Before The Game de PlayStation.

Millones de aficionados en todo el mundo ya están recreando el partido en su PS5. Para la edición de este año, PlayStation lleva esta rivalidad de la consola a las calles de Budapest, transformando la previa de la final en una celebración de la competición, la anticipación y el juego.

Encabezados por la leyenda del Arsenal Santi Cazorla y la leyenda del PSG Blaise Matuidi, dos equipos formados por talentos de la cultura deportiva global están viviendo The Game Before The Game a través de desafíos de fútbol, momentos en el estadio y, por supuesto, gameplay en vivo en consola.

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Uniéndose a la acción, Giannis puso a prueba sus habilidades futbolísticas en desafíos diseñados para premiar la precisión, el control y la sangre fría bajo presión. Llevando su espíritu competitivo del baloncesto a PlayStation House, la estrella de la NBA se enfrentó a iconos del fútbol y creadores, perfeccionando su primer toque, potencia de tiro y mucho más.

En PlayStation House, el Team Matuidi y el Team Cazorla siguen compitiendo por el derecho a presumir mientras crece la expectación hacia el inicio del partido de esta noche.

La final de la UEFA Champions League comienza en PS5.

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