La estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo gana la PlayStation Cup tras pisar el campo en Budapest

Budapest, 03/06/2026

Tras entregar el premio PlayStation Player Of The Match a Vitinha después de la final de la UEFA Champions League del sábado por la noche, la superestrella de la NBA Giannis Antetokounmpo volvió a ser protagonista el domingo al saltar al campo para la PlayStation Cup.

Celebrada en el Puskás Aréna, donde el Paris Saint-Germain había levantado el trofeo de la UEFA Champions League tras vencer en los penaltis al Arsenal la noche anterior, la PlayStation Cup dio vida a “The Game After The Game” en Budapest.

Uniéndose a un equipo capitaneado por el ganador de la UEFA Champions League John Obi Mikel, Giannis cambió la cancha de baloncesto por el campo de fútbol, alineándose junto a creadores globales como Jules Lopez de GOAL Front Three mientras competían por el Platinum Trophy.

Enfrentándose a equipos capitaneados por las leyendas del fútbol Gilberto Silva, Blaise Matuidi y Cafu, el Team Mikel superó una serie de encuentros muy disputados antes de sellar la victoria de forma dramática en la final contra el Team Cafu — ganando la PlayStation Cup en la tanda de penaltis, igual que hizo el PSG en la final de la UEFA Champions League la noche anterior.

Para Giannis, el fin de semana comenzó con un papel protagonista en la ceremonia de la final de la UEFA Champions League y terminó con su propio trofeo, ayudando al Team Mikel a cerrar un fin de semana inolvidable de fútbol, competición y juego en Budapest.

La final de la UEFA Champions League comienza en PS5.

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