La Equidad venció a Deportivo Cali y es el primer semifinalista

se recuperó del 1-1 en la ida en el estadio de Techo y logró un gran triunfo por 1-0 en Palmaseca ante , que lo clasifica a semifinales del campeonato colombiano.

En el arranque del partido, en sólo cuatro minutos de juego, Kevin Velasco recibió la tarjeta roja por una dura entrada sobre Walter Pachecho y dejó con uno menos a los Azucareros para afrontar el duelo.

Una falla eléctrica a los 20´ en Palmaseca detuvo el partido por varios minutos y en el reinicio Agustín Palavecino inquietó con intención de poner al frente al dueño de casa, pero el marcador no se movió hasta el descanso.

Recién al minuto 63 llegó el gol de la victoria y la clasificación en la visita, con un zurdazo de Matías Mier que pegó en un defensor y sorprendió al arquero David González.

