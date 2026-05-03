La Juventus sufrió una humillante derrota el domingo en casa ante el Hellas Verona, que lucha por evitar el descenso. A pesar de un gran tiro libre de Dusan Vlahovic, La Vecchia Signora solo empató 1-1 ante el decimonoveno de la Serie A. La Juventus es cuarta con 65 puntos, por delante del Como (62) y el AS Roma (61). El Roma jugará el lunes contra la Fiorentina y podría acercarse a un punto de la plaza de Liga de Campeones.

Luciano Spalletti alineó a Francisco Conceição, quien a los quince minutos disparó al ángulo; Lorenzo Montipo despejó in extremis.

Tras esa ocasión, la Juventus mejoró y, después de que Andrias Edmundsson desviara un disparo de Jonathan David, Gleison Bremer cabeceó al larguero tras centro de Pierre Kalulu.

Diez minutos antes del descanso, un mal pase de Bremer permitió a Bradaric recuperar el balón y asistir a Bowie, que batió a Di Gregorio: 1-1.

«Marcar en grandes estadios es algo que siempre quieres hacer», declaró Bowie en el descanso a Sky Sport Italia. «No tenemos nada que perder, así que debemos jugar sin miedo e intentar evitar que la Juventus marque».

El Hellas resistió los primeros quince minutos del segundo tiempo, pero luego nada pudo hacer ante un tiro libre de Vlahovic desde 25 metros que se coló por la escuadra: 1-1.

Montipo evitó dos goles seguros de Conceição. Con el reloj en contra, Spalletti sustituyó a Lloyd Kelly por Teun Koopmeiners.

El Hellas se defendió con uñas y dientes, y aunque Edon Zhegrova desequilibró con sus fulgurantes jugadas, su disparo en el 93’ golpeó el poste y el 1-1 persistió.