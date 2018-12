La emoción del Pity Martínez en su despedida de River: "Acá fui muy feliz, los quiero mucho a todos"

El zurdo aprovechó los festejos por la Libertadores para saludar a los hinchas del Millonario y no pudo contener las lágrimas.

Durante la fiesta de River por la consagración en la Copa Libertadores no todos sonreían. En un rostro se notaba una mezcla de tristeza, nostalgia y emoción: el de Gonzalo Martínez. El Pity pisó por última vez el Monumental antes de partir rumbo a Estados Unidos para sumarse a Atlanta United y no pudo contener las lágrimas en su despedida de los hinchas del Millonario.

"No lo puedo creer, esto no tiene precio. Va a quedar para la historia disfrutar a la gente, en mi último momento en esta cancha. Quiero despedirme de cada uno de ellos, acá fui muy feliz, los quiero mucho", aseguró el zurdo con los ojos vidriosos. "Me tiembla el cuerpo, no puedo hablar", admitió.

Martínez, quien durante la celebración hizo una recreación -fallida- de su gol contra Boca en el Santiago Bernabéu, contó qué sintió durante esa corrida que quedó para la historia: "Lo único que se me cruzó fue la cara de mi hija. Quería hacer el gol, pensé en tirarla larga, convertir y festejar con todos mis compañeros. Estuve acalambrado durante todo el trayecto hasta el arco".