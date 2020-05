La dura pelea de Gianluca Vialli tras superar por segunda vez un cáncer de páncreas

El histórico delantero italiano afirmó que tiene miedo y está preocupado. “Es como un bombardeo y la mayoría de las veces estoy entumecido”, relató.

Gianluca Vialli no se rinde, da pelea, como cuando estaba en el campo de juego, pero se reconoce también como un ser humano con todos sus temores y sus fragilidades. Tras superar por segunda vez un cáncer de páncreas, el histórico futbolista italiano abrió su mente y su corazón en una entrevista con The Times: “Tengo miedo y estoy preocupado”.

El exdelantero, quien supo actuar en los mundiales de 1986 y 1990, aseguró que la batalla no está todavía ganada. “Nunca se sabe hasta que no pasas varios años sin problemas. Físicamente me siento bien. Creo que vuelvo a tener músculos, he estado trabajando cada día con mi mujer”, manifestó. Y continuó así explicando sus dudas: “Una cosa que tardaré en perder es ese sentimiento de irme a dormir o levantarme con un pequeño dolor de tripa, o de cabeza, o un poco de fiebre, y pensar que ha vuelto”.

En marzo, tras dos años de tratamiento intensivo con sesiones de radioterapia y quimioterapia, Vialli, de 55 años, recibió las buenas noticias sobre su salud. Durante el proceso, a pesar de las tristezas, hubo también aprendizajes: “Es como un bombardeo y la mayoría de las veces estoy entumecido y semiconsciente. Nadie quiere algo así, pero cuando te sucede, tienes que mirarlo como una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo. Cómo eres, cómo eras y cómo quieres ser en el futuro. Es inevitable que encuentres la realidad de ti mismo”.

Figura en el (40 goles en 88 partidos) y en la (cinco títulos), Vialli camina hacia delante en otro gran desafío.