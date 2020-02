La detención por lluvia le quitó ritmo a Junior y Tolima y el VAR tomó las decisiones

Una fuerte tormenta eléctrica que azotó a Ibagué toda la noche del sábado obligó a suspender el duelo entre y Junior, por la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020-I.

El partido inició en medio de una lluvia tenue, pero ésta fue aumentando con el paso de los minutos y sobre la hora juego empezaron a caer varios rayos que motivaron al árbitro Carlos Herrera Bernal a parar el encuentro.

Tras 40 minutos de espera y con la lluvia sin parar, el juez central, junto con el comisario de campo, decidieron suspender y aplazar el partido para el domingo.

Pasada la noche, el encuentro reinició su desarrollo a las 9:30 de la mañana de este domingo, sin embargo, los jugadores parecían haber perdido fuerza tras el parón y el transcurrir de los 50 minutos restantes no presentó mayores emociones, más allá de la expulsión de Larry Vásquez.

El VAR se hizo presente en dos jugadas polémicas, un gol anulado al Junior por una mano y más tarde al no sancionar un penal sobre Estupiñan, en una aparatosa salida de Viera.

HOMBRO/PECHO: No fue muy a la ligera la decisión de Herrera de anular el gol de @JuniorClubSA ? Con el tema de las manos en ataque hay que ser implacables, pero creo que aquí se apresuró. Incluso veo más pecho que hombro. No veo prueba suficiente como para anular la anotación. pic.twitter.com/nNRXN5PPSm

¿Por qué Mario Herrera no fue a revisar al VAR esta jugada entre Viera y Estupiñán? En este tipo de acciones es en donde MÁS se debe tener en cuenta el criterio y la interpretación del central. No me gustó el trabajo de Herrera, pero tampoco el de Guzmán y Pérez en el VAR. pic.twitter.com/AGJtwalmkL