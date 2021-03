La denuncia pública del Almería que nadie atiende porque todo es "jijí-jajá"

Me repito más que el ajo. Nunca pasa nada. Y si pasa, se le saluda. No sucedió en Primera. No le pasó al Real Madrid, ni al Barcelona, ni tampoco al Atlético de Madrid, motivo por el que lo que sería un escándalo en toda regla acabará pasando de puntillas por el filo del hacha, cada vez más mellada, de los medios de comunicación (¿?). Le pasó a la Unión Deportiva Almería, que sueña con dar el gran salto y se está jugando su proyecto, su ilusión, su dinero y su futuro en Segunda para poder ser de Primera. Jugaban Almería - equipo al que se le ha hecho un destrozo irreparable- y el Leganés - equipo que pudo haber seguido en Primera, quién sabe, de haberle pitado un penalti por manos en el minuto 83 el curso pasado-, en un duelo clave para el devenir de la temporada. Al Almería, cuanto tenía los tres puntos amarrados, le pitaron un penalti de ciencia-ficción. El árbitro dijo que hubo falta en ataque, el VAR le llamó para corregir, el colegiado se acercó a ver la jugada al monitor e instantes después, señalaba un penalti sonrojante que acabó con dos puntos menos para el equipo andaluz. Increíble, pero cierto.

¿Qué pasó? Pues lo de siempre. Enfado brutal del perjudicado, rueda de prensa espectacular del entrenador del Almería explicando el agravio y silencio sepulcral por parte de Velasco Carballo, que sigue ocupadísimo en sostener que el nivel de los árbitros españoles es el mejor de Europa, cuando no está sacando brillo a sus estadísticas de aciertos y porcentajes de errores, en esas ruedas de prensa puntuales donde saca pecho en los programas de radio donde hace la ronda y todo es "jijí-jajá". A nadie le interesa el arbitraje salvo cuando su equipo sale perjudicado. A ningún medio le interesa saber quién designa los árbitros, qué calidad tienen o cómo mejorar el VAR. Y a Velasco nadie le pregunta lo que le deberían preguntar poque todo se maquilla con porcentajes, estadísticas y números, cuando aquí lo que está pasando es que la calidad del arbitraje español es cada vez peor.

En caso de duda, pregunten por Almería. O a José Gomes, su entrenador, que estuvo soberbio defendiendo que el VAR es una herramienta magnífica que están destrozando con un sistema poco creíble y una aplicación calamitosa. ¿Habrá alguna respuesta del colectivo arbitral? ¿Saldrá Velasco Carballo a dar la cara para pedir disculpas? ¿Alguien pedirá algún tipo de perdón, que es algo que dignifica al ser humano, como hizo el árbitro que no vio que la pelota entró en el Serbia-Portugal? ¿Habrá alguna explicación? Cero al cociente y que baje la cifra al siguiente. Es más, habrá quien encima jalee la posibilidad de que se sancione a Gomes por dudar de los colegiados y hasta, si me apuran, acabarán aplaudiendo que le metan cuatro partidos por decir en voz alta lo que toda España pudo ver, porque ahora tenemos televisión todos y no sólo unos pocos. Gomes dijo lo que ve un ciego: Que el VAR es maravilloso pero que se aplica de una manera escandalosa, caprichosa y si me lo permiten, hasta cobarde.

A Velasco le preguntan si hace buen tiempo, si el índice de aciertos, si la frase tal, si el audio pascual y que si la abuela fuma. Lo que nadie le pregunta en el imperio del "jijí-jajá" es por qué no existe un cuerpo único y específico de VAR, ni le preguntarán cómo es posible que los árbitros que pitan el fin de semana sean los mismos que corrigen a sus compañeros al siguiente, ni le preguntarán por qué la NBA o la NFL sí tienen cuerpos de VAR independientes del arbitraje, ni le preguntarán nada que pueda ser incómodo. Entre otras cosas, porque les dice en su cara que el arbitraje español es el mejor de Europa y ni siquiera se preguntan cómo es posible que, siendo tan buenos, ni un sólo árbitro español haya pitado una de las últimas seis finales de la Champions donde se enfrentaban equipos extranjeros. Que nadie diga nada, que nadie explique nada y que nadie pregunte nada. La banda sonora de nuestro arbitraje y de nuestro fútbol, desde hace años, corresponde al famoso tema de Julio Iglesias, que se repite, de estadio en estadio, en bucle eterno: "La vida sigue igual".

Rubén Uría