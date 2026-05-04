La declaración de Wellenreuther provocó un extraño conflicto entre St. Juste y el médico del Feyenoord

Según Mikos Gouka, del Algemeen Dagblad, ya se aclaró el incidente entre Jeremiah St. Juste y el médico del Feyenoord, Joost van der Hoek. El experto en Feyenoord descubrió por qué el defensa se enzarzó de pronto con el médico mientras atendía la lesión de Timon Wellenreuther.

En el minuto 76, tras una fuerte patada del delantero del Fortuna Sittard, Paul Gladon, que le costó la roja, el portero Wellenreuther quedó tendido en el suelo. El médico del club, Joost van der Hoek, salió corriendo al campo con el fisioterapeuta para asistirlo. Antes de que llegara al guardameta, St. Juste lo empujó hacia la línea de banda y lo agarró del cuello.

Según el periodista Mikos Gouka, ambos ya han aclarado el incidente tras el partido.

Según Gouka, Wellenreuther ya había asegurado a sus compañeros que no era nada grave, por lo que St. Juste, impaciente por reanudar el juego, intervino.

Sin embargo, el médico no se convenció y el forcejeo fue evidente, algo que el club no considera aceptable.

El entrenador Robin van Persie restó importancia al incidente tras el partido: «Vi el final; se estaban abrazando». A su juicio, el médico solo hacía su trabajo y St. Juste quería mantener el ritmo del partido.

La reacción de St. Juste generó dudas sobre su papel en el equipo, aunque dentro del Feyenoord ya se considera zanjado el incidente tras una aclaración entre el defensa y el médico.

Kenneth Pérez fue contundente el domingo: «Un punto muy bajo. El Feyenoord debería actuar, pero dudo que lo haga», dijo en Dit was het Weekend de ESPN. «Esto está por debajo de cualquier nivel. Intenta presentarse como líder, pero es un futbolista mediocre que se sienta en el banquillo. Por favor».