La curiosa comparación de Agustín Rossi con Armani: "River goleaba y se hablaba más de sus atajadas"

El arquero ex-Boca siente que no se lo criticó con la misma vara que al 1 del Millonario y la Selección argentina.

Los números de Franco Armani en River hablan por sí solos y son tan indiscutibles como sus intervenciones para mantener el arco en cero. A tal punto que fue convocado para defender el arco de la Selección argentina en el Mundial de y, un año después, en la de . Sin embargo, no todos piensan lo mismo a la hora de analizar las actuaciones del uno del Millonario. Tal como ocurre con su colega ex-Boca Agustín Rossi.

El hoy futbolista de aseguró que aunque su paso por el Xeneize fue "bueno", siente que se lo criticó "demasiado" y se animó a realizar una llamativa comparación con Armani. "Tuve buenos partidos en Boca, pero valoraban más al que hacía los goles, un gol de Carlitos (Tevez) o lo que sea. En cambio River ganaba 4 a 0, Armani sacaba una sola y se hablaba más de esa atajada. Más allá de haber tenido algunos partidos buenos, hubo veces que se valoró más el trabajo de Armani que el de su equipo y eso en Boca o en otros clubes no pasaba", manifestó el arquero de 23 años, en declaraciones a Radio Mitre.

"Si uno analiza las vallas invictas, Armani no ha tenido tantas como otros arqueros. Influyó seguramente haber tenido una buena racha de partidos donde quizás ha sacado pelotas importantes. Son cosas que a uno le molestan pero ya di vuelta la página", señaló el surgido de .

Por otra parte, Rossi remarcó sus buenos tiempos en Boca y cómo lo apoyó el entrenador Guillermo Barros Schelotto: "Atajé un año y medio sin salir del arco y gané dos campeonatos. Pero por cómo se dio todo, te queda una espina. Por ahí siento que se me criticó demasiado. Me dio bronca. Igual, siempre me sentí respaldado por el club. Cada seis meses se hablaba de que venía Buffon, Marchesín... Y Guillermo me bancó hasta último momento, cuando llegó Andrada. En cada mercado de pases, él me decía que yo era el arquero de Boca. Guillermo me dijo que me sacaba porque los periodistas estaban esperando un error mío para caerme. Contra Cruzeiro en Brasil se me criticó por salir demasiado en los centros".

Por último, no le cerró la puerta a un regreso al club de la Ribera, donde tiene contrato hasta 2022: "Boca a veces te genera estrés. Volver no sería una revancha porque yo ya gané campeonatos. Volvería por más", concluyó.