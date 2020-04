La Copa Paraguay corre el riesgo de postergarse definitivamente

El presidente de la APF fue claro en señalar que el último lugar de las prioridades es para el aún nuevo torneo, que debía iniciar este martes.

El fútbol paraguayo de Primera División no tiene fecha de regreso, mientras los torneos del Ascenso no pudieron iniciar como estaba previsto.

Dentro de la lista de preocupaciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el arranque de la Copa no figura en los primeros lugares.

"La prioridad absoluta la tiene la Primera División, luego la Intermedia, la B y la C”, dijo Robert Harrison a la AM780 de Asunción.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

“Si no podemos realizar el torneo de Primera, menos vamos a poder realizar un torneo que implica traslado y viajes", argumentó el dirigente.

De todos modos, el titular de la APF no quiso confirmar que la tercera edición de la Copa ya no se juega este año: "Vemos lejana la realización de la Copa Paraguay, no digo que esté suspendida", aclaró.

La Copa Paraguay 2020 debía arrancar este martes 14 de abril, justamente.