La Copa del Rey, la asignatura pendiente del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid arrancó el año de la mejor manera posible: con una victoria y con buenas sensaciones. Eso, sumado a la portería a cero que sumó Oblak ante el Rayo Vallecano, da muchos motivos para la esperanza para el cuadro colchonero, que este jueves afronta uno de sus mayores retos: dejar de tener como asignatura pendiente la Copa del Rey, un torneo que no gana desde la 12/13, y en el que, desde entonces, no ha sido una competición propicia, porque no ha conseguido enlazar una buena trayectoria en el torneo copero desde ese momento.

Este jueves, como si de un regalo de Reyes se tratara, el primer paso para volver a ser campeón de la Copa pasa por ganar al Rayo Majadahonda. El cuadro de Simeone no puede ni debe pensar que el encuentro es un trámite, ya que en las últimas temporadas, se han producido demasiados ejemplos que no invitan precisamente al optimismo para un equipo colchonero, que, sin ir más lejos, cayó en la segunda ronda de la pasada temporada ante el que fue una de las grandes revelaciones del torneo del KO, el Cornellá, que llegó a poner en un momento dado contra las cuerdas al que fue el campeón, el FC Barcelona.

El reto, pasar de las primeras rondas para poder sobrevivir

El cuadro de la capital de España necesita cuanto antes tomarse más en serio la competición que no gana desde que asaltara el Santiago Bernabéu para vencer al Real Madrid en una final épica. Desde la temporada 2016/17, cuando se midió al FC Barcelona, no llega a semifinales el Atlético, que desde que se midió al Sevilla la temporada siguiente en cuartos de final, no es capaz de pasar de octavos de final en el torneo del KO, uno de los más exigentes, más todavía con la llegada del partido único como nuevo formato.

El artículo sigue a continuación

🔜¡Tras la victoria de hoy tenemos otra cita pronto en el Wanda @Metropolitano! ¡Ven a disfrutar de la Copa en el Día de Reyes! 👑



¡Nos vemos! 😊 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

En los 3 últimos años, el cuadro colchonero ha ido bajando su participación en la Copa y esto es algo que debería preocupar al vigente campeón de Liga. Ante el Girona, en la 18/19, se quedó fuera en los octavos de final de una manera sorprendente, cayendo ante su afición, en el Metropolitano, siendo una de las grandes decepciones por aquel entonces para los de Simeone, que no ha mejorado su rendimiento en el torneo copero. Tras caer en la 19/20 ante la Cultural Leonesa, y la pasada temporada ante el Cornellá, los fantasmas en la Copa aparecen cada campaña y es una tarea que busca eliminar cuanto antes el conjunto rojiblanco, uno de los más potentes de España.

Un nuevo paso para poder aspirar a estar entre los mejores de la Copa

En medio de una situación sanitaria de lo más complicada, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con el COVID-19, el Atlético empieza su andadura en el nuevo torneo en casa, en el Metropolitano… aunque esta vez lo hace de visitante. Ante el Rayo Majadahonda, club en el que comparte instalaciones (hay que recordar que el club madrileño comparte el Cerro del Espino con los majariegos), el Atlético busca poder dar un golpe de autoridad que les permita mandar un claro mensaje de fuerza a todos sus rivales en este comienzo de año que es tan importante para el cuadro de rayas rojas y blancas.

La particular mala suerte que acompaña al Atlético espera ser terminada en esta edición de una Copa del Rey que vuelve a ser, como cada año, un buen objetivo para el conjunto del entrenador argentino, que quiere seguir sumando títulos en su extenso palmarés, uno de los mejores del fútbol español en lo que llevamos de siglo. El segundo encuentro del año 2022 puede suponer un nuevo punto de inflexión para un conjunto colchonero que buscará seguir creciendo en todas las competiciones. La victoria es el único camino para poder recuperar terreno en todos los torneos disponibles y el cuadro de los ‘indios’ quiere ser un nuevo aspirante para poder demostrar que tiene la capacidad y la potencia para poder luchar hasta el final una temporada más.