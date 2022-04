La Copa del Rey, el principio y no el final para el Betis de Pellegrini

El Real Betis y su afición viven desde la madrugada del 24 de abril en un estado de felicidad pleno. Los verdiblancos pusieron la guinda a su espectacular temporada 2021-2022 conquistando la Copa del Rey, un campeonato en el que han sido el mejor equipo del torneo desde que empezara a rodar el balón en noviembre.

La culminación del éxito en el césped de La Cartuja llevó al éxtasis a la afición bética tras quince años de demasiados sinsabores. Fue además la gran noche de una plantilla repleta de talento que Manuel Pellegrini ha sabido ordenar y exprimir para convertirlos en un equipo fiable, ofensivo y que práctica el fútbol más vistoso de estos momentos en España.

Como no podía ser de otra forma, la resaca del título se ha extendido a las calles de la ciudad y aún durará días y así debe ser. Sin embargo, Manuel Pellegrini ya ha dejado claro que quiere que esta Copa del Rey sea un punto de inflexión. El chileno quiere construir en torno a este éxito un Betis que viva en la élite y que no sólo la pise esporádicamente.

Con el "Ingeniero" como mascarón de proa, el club ha sentado las bases de un proyecto serio con una dirección deportiva completamente profesionalizada y asegurando la permanencia a largo plazo de los grandes artífices de este triunfo con las recientes renovaciones del entrenador, Canales, Fekir y Borja Iglesias.

Ahora, Pellegrini tiene el reto de seguir infudiendo su indudable gen competitivo. Es por eso que después de la final y con los papelillos dorados aún sobrevolando el césped de La Cartuja aseguró que ahora quieren ir a por una plaza de Champions League en las cinco jornadas que quedan de LaLiga. El movimiento se demuestra andando.

Lo conseguirá o no pero la ambición de Pellegrini debe marcar el ADN del Betis para que los próximos éxitos no tarden en llegar ni 17 ni 28 años como ocurrió entre los otros dos títulos de la Copa. Si lo logra, la noche del 23 de abril será el principio de un nuevo camino para el club verdiblanco y no el broche final de una temporada que ya quedará en los anales de la historia.