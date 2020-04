La conmovedora historia de Ruud Vormer: “No celebro el título, sino que mi mujer llegue a casa”

Acaba de ser campeón con el Brujas, pero su esposa es médica y hace turnos de 12 horas en un sistema saturado por el coronavirus.

Ruud Vormer, 31 años, ganador del Balón de Oro Belga en 2018, acaba ser proclamado campeón con el Brujas, tras la polémica decisión que tomó la Jupiler Pro League, dando por finalizado el torneo antes de tiempo. Sin embargo, pese al éxito en su carrera profesional, el futbolista baja a tierra. "No celebro el título sino que mi mujer llegue a casa", declaró en Het Laatste Nieuws.

Debido al coronavirus, Bélgica da por finalizada su liga y el Brujas se consagra campeón

¿Quién es su mujer? Es la verdadera heroína en esta historia y en tantas otras historias. Se llama Roos Marie America y trabaja todos los días en turnos de 12 horas en la UVI del hospital Maria Midelares de Gante, en un sistema que, como otros, está también saturado por la crisis sanitaria que provocó el coronavirus.

Más equipos

“¿Miles de personas están muriendo y nosotros vamos a pensar en play-off? ¡Vamos, por favor! Estoy muy orgulloso de mi mujer. Yo no podría hacer lo que ella hace. Me volvería loco. Sólo puedes admirar a una mujer así”, destacó el futbolista neerlandés, quien se encuentra en su casa cuidando a los tres hijos que tiene la pareja.

Ceferin amenaza a los clubes belgas con expulsarles de Europa

Vormer (40 partidos y tres goles en esta temporada) subrayó que, pese a ser campeón, no tiene nada para festejar en este contexto. “Yo no suelo beber. Celebro que mi mujer llegue a casa todas las noches en buenas condiciones. Ahí sí que me puedo tomar algo”, confesó.