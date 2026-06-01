La confianza del rival de la selección holandesa en el Mundial se ve nuevamente mermada tras una dura derrota

Suecia perdió 3-1 en un amistoso contra Noruega el lunes. El marcador podría haber sido mayor.

El equipo de Graham Potter aún no estaba completo, igual que Noruega: Alexander Isak entró como suplente y Viktor Gyökeres ni siquiera estuvo presente, mientras Erling Haaland observaba atento.

El partido comenzó rápido: en el minuto 8, un disparo de Julian Ryerson fue desviado por Jørgen Strand Larsen, que cabeceó al ángulo para el 1-0.

Diez minutos después, Antonio Nusa controló en el área y batió por bajo a Jacob Widell Zetterstrom: 2-0.

Suecia, incapaz de reaccionar, buscaba limitar daños. En el 37’, Strand Larsen firmó el 3-0 al cabecear un centro medido de Ryerson.

Tras el descanso, los cambios de Potter mejoraron a Suecia y, aunque Noruega siguió creando peligro, Isak recortó distancias con algo de fortuna: 3-1.

Pese a ello, Noruega mereció aumentar la ventaja, especialmente en la primera parte. Suecia, decepcionada, jugará un amistoso más antes del Mundial: el jueves ante Grecia.

Holanda jugará su segundo partido del grupo frente a Suecia el 20 de junio en Houston.