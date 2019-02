La Confesión de Rodallega que lamenta el América: "En 2015 hice todo para volver"

El delantero cafetero confesó que estuvo dispuesto a ganar menos con tal de regresar a la Mecha.

A sus 33 años, Hugo Rodallega se mantiene en forma y con su olfato goleador intacto. Sus goles han siguen dando de qué hablar y por ello se ha convertido en uno de los principales objetivos de los grandes equipos de la Liga Águila.

El actual delantero del Trabzonspor de Turquía nunca ha negado su amor por el América de Cali, club al que anhela regresar más temprano que tarde, tanto que en entrevista con La Banda Deportiva de Cali confesó haberse ofrecido en 2015 para regresar: "Con mi pase en la mano llamé al anterior presidente, Oreste Sangiovanni, a decirle que quería jugar en América pero necesitaba garantías, de tener al lado a jugadores que estaban libres y no tenían contrato, pero al final por diferentes motivos me respondió que no se podía".

Lo anterior, cuenta el jugador, lo hizo para cumplirle una promesa a su padre que se encontraba delicado de salud para esos momentos: "Incluso le dije 'por la parte económica no te preocupes, porque lo que necesito es que mi papá vaya a ver un partido, que se pare de esa cama y vaya a un partido, y yo me voy a romper por sacar a América adelante, pero necesito cuatro jugadores más', y se los nombré".

El padre de Hugo falleció tiempo después, sin poder ver a su hijo con la camiseta escarlata enfundada una vez más en El Pascual, algo que no es obstáculo para que el ariete de los 100 goles en Europa siga deseando el regreso: "Soy un jugador profesional que está abierto para hablar con cualquier club, en el momento en que decida volverme para Colombia ya va a jugar el tema de que si me voy para el club que me ofrece más económicamente o al equipo que llevo en mi corazón".