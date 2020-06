La confesión de Franco Costanzo: "De chico era hincha de Boca"

El exarquero, que actualmente trabaja para Basilea, reconoció que en su infancia era Xeneize, pero que todo cambió cuando llegó a River.

Hizo un culto al perfil bajo durante toda su carrera como profesional. Al punto que prácticamente nadie que no haya convivido con él le conoce la voz. Por eso, no solo es una sorpresa que brinde una extensa entrevista, sino que además, en la misma reveló una intimidad de cuando era chico.

"En casa, mi vieja era de , mi hermana de River y el resto éramos de Boca", contó Franco Costanzo, quien ocupara el arco de River a principios de los años 2000, en una de las 100 preguntas que respondió al diario La Nación, entre las cuales eligió como su primer ídolo al Mono Navarro Montoya. Y luego advirtió que "después terminamos siendo todos de River, menos mi viejo, que cuando jugaba un clásico en primera me decía 'que te vaya bien y empatemos'".

Al mismo tiempo, quien trabaja en la secretaría técnica de , como captador de talentos en Sudamérica, detalló que "en la pensión éramos varios hinchas de Boca, pero te empezás a poner la camiseta de River y querés ganar", para completar narrando que "crecí en River, viví tres años en la pensión de River, estudié en River, estuve 10 años en el club, no hay manera de que no te transformes y termines queriendo los colores y sintiendo que es tu club. Yo hoy soy de River y mi hermano mayor, que era de Boca, es fanático de River y lleva a sus hijos al Monumental. Ni te digo cómo festejé estos años ni cómo grité los goles en Madrid".

Además, consideró el descenso del 2011 como "shockeante, un palo durísimo, pensaba que no era real lo que veía", pero fue puro elogio para Marcelo Gallardo y el ciclo comenzado en el 2014: "Lo disfruto muchísimo, me salió el hincha de vuelta, sobre todo por la identificación que logró Marcelo, te hace sentir orgulloso. Es muy difícil que un equipo se identifique tanto con un club, que te transmita tanto. Me asombra y me parece brillante su reinvención permanente, ese ir por más. El podría haberse ido hace rato con toda la gloria, ganador, pero no se conforma".

Y a nivel personal, de su paso por la Banda, reflexionó que "tuve la suerte de jugar más de 100 partidos en el club y ganar campeonatos. Me hubiese gustado irme de una mejor manera, pero en el fútbol no siempre se dan las cosas como uno quiere. Creo que el hincha nunca me terminó de conocer. El hecho de no haber hablado y no haberme podido defender ante críticas que me parece que fueron excesivas, tal vez dieron la percepción de una persona que no soy".