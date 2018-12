La conexión francesa: François Kamano toma la Ligue 1 por asalto

El internacional por Guinea sigue brillando en Le Championnat, la Liga de los Talentos.

El extremo del Burdeos, Francois Kamano, ha disfrutado de un excelente año para el equipo de la Ligue 1, durante el cual ha marcado 15 goles, incluyendo ocho en esta temporada.

De hecho, tuvo un papel clave en la clasificación del club para la Europa League, posiblemente superando incluso a Malcom, ahora del Barcelona, todo bajo el mando de Gus Poyet, por cuya confianza el extremo trabajó muy duro después de ser inicialmente un jugador de relevo.

Su buena forma solo se ha incrementado en las primeras semanas de la campaña actual, en la que Eric Bedouet, portavoz del personal de entrenamiento del club, ha aclamado tanto la calidad como la consistencia del joven de 22 años.

"Está en una nube en este momento", explicó en octubre. "Lo hemos visto en rachas como esta antes, pero ahora está siendo constante. Ha dado un paso más en su carrera. No es fácil jugar partidos de este nivel durante un período prolongado de tiempo".

¿El secreto del éxito? Renovada confianza en su capacidad y determinación para triunfar.

"Es hora de crecer", le dijo a L’Equipe en agosto, explicando que para aprovechar al máximo su juego, no se le debe asignar demasiados detalles tácticos.

"Si me dicen que haga algo, escucho, pero en algún momento depende de mí sentir el juego. El año pasado, me decían: "En cuanto tengas el balón, tienes que hacer esto", y me perdí un poco.

"Tenemos que dejar de creer que el fútbol es una ciencia exacta, que 1 + 1 = 2. En el campo, depende de mí. Yo soy el que juega. Ahora confío en mis instintos".

Ya ha habido varios momentos destacados para el jugador nacido en Conakry en lo que va de temporada, pero quizás el mejor ejemplo de lo que es capaz fue en Guingamp, donde anotó un gol que es clara muestra de su juego.

Llegó de manera oportuna para apoyar a los delanteros en una contra, cortó al interior desde el flanco izquierdo para acomodarse a su pie derecho, el más fuerte, eliminó a tres defensores en el proceso y con ellos detrás disparó un tiro a la red justo por debajo del travesaño.

"Tiene la costumbre de marcar goles como ese", admitió Bedouet después del juego. "Él tiene calidad, lo que sabemos y él también sabe. Cuando hace algo así, cuando puede vencer a un portero de esa manera, es extraordinario".

No es de extrañar, entonces, que los grandes clubes europeos estén comenzando a tomar nota de un jugador que ha brillado durante todo el año.

El Atlético de Madrid ha sido mencionado en el futuro del extremo, cuyos números se comparan favorablemente contra Malcom, que se mudó al Barcelona en el verano por una tarifa de 41 millones de euros.

Kamano tuvo un comienzo lento en el club después de llegar desde el Bastia con 20 años. Durante sus primeros 18 meses anotó solo siete goles en la liga, agobiado por la etiqueta de ser el próximo Thierry Henry.

"Es agradable escucharlo porque era un héroe mío", dijo Kamano a beIN Sports en 2017. "Solía ​​verlo en la televisión cuando estaba en Guinea, por lo que compararme con él es genial, especialmente a una edad tan joven, cuando aún queda margen de mejora ”.

La ex entrenadora Jocelyn Gourvennec cree, sin embargo, que tales comparaciones están fuera de lugar.

“Henry tenía un estilo diferente. Francois es más un jugador poderoso, pero se las arregla para rebasar a sus rivales como lo hacía Henry”, dijo.

Con contrato solo hasta 2020, los nuevos propietarios del Burdeos pronto tendrán que tomar una gran decisión con respecto al futuro de uno de sus principales activos. Su intención, sin embargo, es que no vaya a ninguna parte.

"Si un jugador acude a nosotros con una excelente oferta, dice que es una gran oportunidad para él y que es genial para el Burdeos, hablaremos", admitió Hugo Varela, quien se hizo cargo de la parte deportiva del club, al medio 20minutos. "Nuestra intención es siempre mantener a nuestros mejores jugadores, pero también entendemos que no podemos retenerlos si no quieren quedarse".

"Lo amamos y él todavía es joven. Queremos saber lo que quiere".

Si el Burdeos puede atar a esta estrella en rápido crecimiento a largo plazo, podría ser uno de los mejores negocios de su historia.