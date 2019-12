La cláusula de Guardiola para irse del Manchester City antes de acabar su contrato

The Times, el prestigioso medio británico, es quien ha revelado que Pep Guardiola tiene una cláusula en su contrato por la que podría abandonar el club antes de la expiración del mismo.

De este modo Pep, cuyo contrato concluye en 2021, podría dejar el equipo citizen antes de la fecha siempre y cuando se cumplan algunos requisitos puestos en esa cláusula.

El City no atraviesa su mejor momento en la Premier donde se ha alejado bastante de la cabeza de la tabla que comanda el y desde se empieza a especular sobre un posible relevo en el banquillo a final de temporada.

🇪🇸 Pep Guardiola has a 'break time' clause in his contract, which means he can leave the club at the end of this season, according to The Times.



Very interesting... 👀 pic.twitter.com/vgtiYFqtGw