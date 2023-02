La cláusula clave de los nueve clubes "rebeldes" de la Superliga

Los equipos que abandonaron la fundación de la Superliga se aferran a una cláusula, según la COPE

Doce fueron los clubes fundadores de la Superliga. Y ahora solo quedan en el proyecto Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín. En el cuadro blanco, Florentino Pérez, presidente de la Superliga, sigue creyendo en el proyecto. En el Barça, Laporta sigue sin renunciar a seguir los pasos de Florentino. Y en la Juventus, inmersa en una profunda crisis y recientemente sancionada, ya no está de presidente Agnelli, que se sumó al proyecto. ¿Y el resto de clubes, qué? Pues nueve de los doce se desmarcaron del proyecto enviando una carta de rescisión a la sociedad creada, según informa la 'Cadena COPE'.

Superliga: De doce fundadores...a tres 'supervivientes'

Primero presentaron su renuncia los clubes ingleses: Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham. Después el que salió del proyecto de la Superliga fue el Atlético de Madrid, y más tarde se desmarcaron Inter de Milan y AC Milan. Durante meses se habló de que esos clubes tenían que seguir sujetos a la Superliga porque, en caso contrario, debían pagar fuertes indemnizaciones económicas en forma de multa. De hecho, se especuló con la posbilidad de tener que pagar una indemnización millonaria entre 200 y 300 millones de euros, un extremo que en su día desmintieron algunos clubes.

El adiós de los clubes Premier...y del Atlético de Madrid

Los clubes ingleses, presionados por la postura de sus aficionados (protesta "Football is for the fans") y su gobierno, decidieron bajarse del barco de Florentino Pérez antes de tiempo. Esa decisón fue clave para torpedear el embrión de la Superliga. La puntilla la puso el Atlético de Madrid, que había dado el "OK" y que acabó desmarcándose del proyecto al entender que no se iba a negociar conla UEFA, sino que esto implicaba una guerra frontal con el máximo organismo europeo, tal y como explicó GOAL.

La cláusula clave para los "rebeldes" de la Superliga

Sin embargo, como apunta la 'Cadena COPE', estos nueve clubes han abandonado el proyecto de la Superliga acogiéndose a una cláusula de su contrato en la que se especifica que, si el 70% de los participantes en la fundación del torneo, decide abandonarlo, esos clubes no tienen obligación de pagar multa económica alguna. Y ahora mismo, esos nueve clubes significan el 75% de la Superliga, por lo que se librarían de pagar cualquier tipo de indemnización a una Superliga donde ya sólo quedan tres: Madrid, Barça y Juve.

A expensas de la decisión final del Tribunal de Luxemburgo, para decidir si existe o no un monopolio de la UEFA respecto al fútbol, en la Superliga insisten en que tienen un proyecto de futuro para potenciar el fútbol de clubes. Al otro lado de la ventanilla asoma UEFA, FIFA, LaLiga, la ECA (conformada por más de 200 clubes) y diferentes gobiernos de países como Reino Unido, España o Italia, entre otros.