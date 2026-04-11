El periodista saudí Walid Al-Faraj advirtió al Al-Hilal antes de su duelo contra el Al-Sadd qatarí en la Liga de Campeones de Asia.

El Al-Hilal se medirá al Al-Sadd el lunes en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Yeda, en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

En un tuit en su cuenta de «X», recordó que el conjunto qatarí se prepara para un duelo histórico y alertó:

Escribió: «Atención: el Al Sadd de Catar se prepara para un partido histórico contra el Al Hilal; si el Al Hilal no juega como en las finales, el Al Sadd se clasificará».

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Y añadió: «Ya os lo advertí, el Líder afrontará un partido difícil y peligroso; el plan de Simone Inzaghi y sus jugadores debe ser: cero errores».

El Al-Hilal busca recuperar el título asiático tras ausentarse de las tres últimas finales; su último éxito fue en 2021, luego perdió una final y cayó en dos semifinales.