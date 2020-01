La carta a los Reyes Magos del Sevilla para el mercado de invierno

Los de Nervión ha hecho una primera vuelta notable a pesar de sus carencias ofensivas, principal foco para reforzarse en el mercado de invierno.

El ha firmado una primera vuelta notable en la que ha acabado con 35 puntos y en puestos de UEFA pero el equipo de Julen Lopetegui ha mostrado carencias claras que puede intentar solventar en el mercado de enero que abrió sólo unos días.

El club de Nervión hizo en verano la inversión más importante de su historia en fichajes y eso marcará sus posibilidades de reforzarse en invierno. Antes de entrar, tendrán que dejar salir y la dirección deportiva que comanda Monchi necesita dar salida a algunos jugadores para ganar liquidez para acudir al mercado y no verse abocado a buscar exclusivamente cesiones.

Las salidas

En la rampa de salida están en ataque Munas Dabbur y Munir. El israelí no ha contado con muchas oportunidades con Lopetegui y cuando ha jugado no ha sido capaz de tirar la puerta abajo, no le faltan novias que quieran su cesión pero el Sevilla quiere recuperar los 15 millones de euros que pagó al RB Salzburgo por su fichaje. El préstamo sólo se contemplaría a final del mercado y ahí tendrían opciones clubes que ya han preguntado por él com el Sporting de aunque también tiene mercado en , , y .

Por su parte, Munir viene contando recientemente con la confianza de Lopetegui y es el máximo goleador en la pero el club de Nervión podría llegar a valorar una buena oferta que llegara por él, más aún teniendo en cuenta que su fichaje costó sólo 1 millón de euros. Menos opciones de salir tiene Chicharito, que no está dispuesto a dejar el Sánchez-Pizjuán sólo unos meses después de llegar aunque no paren de llegarle cantos de sirena desde la y .

En otras posiciones, otros jugadores que han contado con pocos minutos podrían salir. Rony Lopes, que prácticamente no ha contado en Liga, está señalado ya a todos los niveles para marcharse pero el precio de 25 millones de euros que pagaron por él y su bajo rendimiento no invitan a pensar que haya pretendientes que puedan ofrecer una salida viable económicamente al Sevilla para traspasarle. Pozo y Sergi Gómez también tiene novias en el mercado pero, tal y como ha podido confirmar Goal, priorizan quedarse en el club.

Además, el Sevilla cuenta con algunos jugadores que han deslumbrado en la primera parte de la temporada, especialmente Diego Carlos y Lucas Ocampos. El brasileño ha sido relacionado con el y la posibilidad de que paguen su cláusula de 75 millones de euros. Sin embargo, según ha podido saber Goal, el Sevilla no ha recibido ninguna oferta del conjunto red y el Liverpool no tiene intención de realizar fichajes en este mes de enero de 2020. Asimismo, la postura en Nervión será la de no negociar y exigir el pago de la cláusula a los clubes que pregunten. A Ocampos se le vinculó con el Bayern pero la situación es la misma que con el central brasileño, ni hay ofertas ni intención de escucharlas.

¿Qué se busca en el mercado?

El Sevilla necesita reforzar el centro del ataque, donde sus delanteros sólo han marcado 5 goles en toda pero antes necesita sacar a alguno de los que ya tiene. Para pagar un traspaso, necesita vender a algún jugador y si no las opciones tendrían que ser a través de alguna cesión. En las últimas horas, Estadio Deportivo ha sumad a las opciones para reforzar esta posición a Raúl de Tomás, que no está jugando demasiado en el .

Otro puesto a retocar es el carril izquierdo, donde Nolito ha venido gozando de la titularidad casi sin competencia por el mal rendimiento de Rony Lopes. El Sevilla quiere elevar el nivel competitivo de la otra ala, ya que tiende a volcarse a la derecha, donde Ocampos y Navas son su gran recurso ofensivo. Para esta demarcación se ha vinculado a Draxler pero el sólo tiene ahora mismo una propuesta por el alemán encima de la mesa y es del Hertha de Berlín y, además, su salario es elevado y Thomas Tuchel, aunque no le da muchos minutos no le quiere dejar marchar.

Además, la dirección deportiva que lidera Monchi también ha estudiado la posibilidad de reforzar el lateral derecho si llegara una buena oportunidad de mercado. Sin embargo, Pozo no desea salir aunque tiene ofertas del y el y el club de Nervión no se puede permitir prescindir de canteranos o se arriesgaría a tener que no inscribir a algún jugador de la primera plantilla en la lista para jugar la UEFA Europa League.