La camiseta de James Rodríguez, la más vendida del Everton en 2020

Tres meses le bastaron para ser el fichaje bomba del y reflejar la euforia de su llegada en números a favor del . No han sido solamente las buenas presentaciones que ha tenido en cancha, también la rentabilidad que James Rodríguez ofrece desde el marketing, lo que debe tener muy conforme al club.

Según reveló Toffee TV, cuenta de Twitter partidaria, la camiseta del colombiano fue la más vendida del equipo en el año. Pese a no precisar la cantidad exacta de unidades vendidas, el boom generado desde su oficialización en septiembre ha hecho del cucuteño todo un fenómeno comercial.

La camiseta 19 de Rodríguez se vende en la tienda oficial del club a $106 dólares, poco más de $360.000 pesos colombianos, por lo que la caja registradora seguramente haya visto ingresar algunos cientos de miles de dólares.

El cafetero lidera el ranking, seguido por el goleador Calvert-Lewin, Richarlison, Allan -otra de la caras nueva para la temporada- y Digne.

These are the Top 5 Everton shirts sold in 2020 pic.twitter.com/TjlwjyEhJu